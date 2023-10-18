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美擴大限制 禁輝達降規晶片輸陸

聯合報／ 編譯陳苓／綜合報導
美國十七日宣布，禁止輝達等公司設計的先進人工智慧晶片輸出中國大陸。圖為輝達在美國加州總部。 （路透）
美國十七日宣布，禁止輝達等公司設計的先進人工智慧晶片輸出中國大陸。圖為輝達在美國加州總部。 （路透）

美國官員十七日宣布，計畫禁止輝達（Nvidia）等公司設計的先進人工智慧（ＡＩ）晶片輸出中國大陸。這是美方限縮措施的一環，旨在阻止北京取得美國尖端科技強化軍力。輝達回應說，新措施短期內不會有重大影響。

路透報導，美國資深官員在美東十六日晚間記者會表示，新規定將限制更多先進晶片和晶片生產工具，輸往包括伊朗、俄羅斯等國家，並要把大陸ＩＣ設計商摩爾線程和壁仞科技列入黑名單。

新規定也改變限制出口的晶片範圍，會納入為數更多的晶片，輝達的A800和H800晶片將受衝擊。另外，英特爾（Intel）、ＡＭＤ的晶片銷售也可能受限，並可能影響半導體設備廠應材、科林研發（Lam Research）、科磊（ＫＬＡ）的產品輸陸。

美國去年限制先進晶片出口後，輝達專為大陸設計降規晶片A800和H800，由於這些產品仍優於替代晶片，業務激增。輝達晶片目前供不應求，但隨著陸廠填補美國業者離開後遺留的空缺，輝達長期仍會受到損害。

新規定將豁免多數筆電、智慧手機、電競使用的消費晶片，但若干晶片須遵守美方批准和通知的要求。

根據美國商務部長雷蒙多的說法，新規定意在防堵去年十月發布法規的漏洞，以阻止中國大陸的軍事發展，而且也許將「至少每年更新」一次。

她說，美方目標是限制大陸取得「能在ＡＩ和先進電腦帶來突破的先進半導體，（這些技術）對大陸軍事應用極為關鍵」，她強調拜登當局無意在經濟方面傷害北京。

美中陷入持續數年的科技戰，美方去年十月發布的全面性晶片限制，讓兩大強權的緊張關係進一步升溫。

晶片 美國商務部 輝達

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