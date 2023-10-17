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債券到期汛洪將至 樂天違約風險穩居日本各大公司最高

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
樂天、軟銀、東芝三家公司CDS走勢比較，樂天仍高居 553個基點。/擷自彭博
樂天、軟銀、東芝三家公司CDS走勢比較，樂天仍高居 553個基點。/擷自彭博

日本電子商務巨頭樂天集團公布推動子公司上市在內的籌資計畫後，在信用市場延續三個月來的漲勢。不過，由於外界始終質疑樂天能否償還即將到期的債務，不僅局限這股反彈之勢，也讓樂天背負日本風險最高的主要借債者之名。

樂天在宣布子公司Rakuten Securities Holdings計劃上市後，樂天的歐元和美元債券價格從7月的歷史谷底反彈。其中一些債券價格仍處在不良水準，市場擔心該公司虧錢的行動電信事業會對財務帶來壓力。CMA數據顯示，該公司信用違約交換合約（CDS）仍是日本最高的，高居 553個基點。

對樂天來說，如今迫在眉睫的任務是為未來兩年陸續到期逾50億美元債券籌集資金。和全球其他科技公司一樣，樂天和日本另一家科技集團軟銀同樣利率上升推升投資的資金成本，蒙受不小打擊，

標普首席企業評級分析師Makiko Yoshimura指出，雖然樂天的獲利「邁上復甦之路，但尚未籌集到足夠的資本可支應即將到期的大量債券」。

對於創辦人三木谷浩史來說，當下正是關鍵時刻。據彭博彙編的數據顯示，樂天需要籌集足夠的資金來償還明年到期的4,150億日圓（28億美元）債券，另有4,300億日圓債券將於2025年到期。

樂天回覆彭博表示，「本公司自5月公開發行股票以來一直和債權人和股票投資人積極會商，我們知道外界對2024年和2025年到期債券問題高度關注和關切。」

就債務風險而言，樂天去年年底首次超過軟銀集團。標普對這兩家公司的評級均為BB，低於投資級兩檔，但軟銀的評級展望為「正面」，樂天的評級展望為「負面」。

彭博行業研究的信用分析師Sharon Chen認為，為強化財務，樂天可能會出售更多資產，最多可籌到3,000億日圓。她表示，樂天可能出售旗下獲利最豐的金融科技子公司Rakuten Card的股權，由此將可籌到最多資金。

據彭博彙編的數據顯示，樂天需要籌集足夠的資金來償還明年到期的4,150億日圓（28億美元）債券，另有4,300億日圓債券將於2025年到期。路透
據彭博彙編的數據顯示，樂天需要籌集足夠的資金來償還明年到期的4,150億日圓（28億美元）債券，另有4,300億日圓債券將於2025年到期。路透

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