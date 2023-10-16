美國GPS主宰地位鬆動

美國的全球定位系統（GPS）問世近50年，遲遲未升級，如今中國大陸、俄羅斯、歐盟已開發能提供全球定位服務的替代衛星網路系統，挑戰GPS作為定位服務黃金標準的地位。

華爾街日報（WSJ）報導，學界和國安官員告誡，升級延宕雖不代表GPS會失敗，但其他國家較現代的定位系統，可能取得全球商業影響力，代價則是美國的GPS使用下滑。例如大陸向非洲、亞洲官員展示時，會把自家先進衛星服務作為商業和研究夥伴關係的賣點。

在極端情況下，一國政府可能會提供不準確的數據給敵對國家，在兩國爆發衝突時，讓依賴其訊號的敵對國家智慧手機和車輛派不上用場。

大陸的北斗衛星系統，在2020年已達成訊號覆蓋全球的目標，目前在軌道作業中的衛星共46顆，比美國GPS的31顆還多。俄羅斯的格洛納斯系統、歐盟的伽利略系統也都已完成全球訊號覆蓋。日本和印度的衛星則能發送訊號到本國領土周遭的地區。

IQT電信執行副總裁休厄爾說，GPS相對其他衛星系統的優勢不再明顯，「主宰地位已被削弱」。

GPS會透過與民用訊號區隔的軍用頻段，引導美國的飛彈、船艦、軍隊，過去甚至連敵國軍隊都得仰賴這套五角大廈控制的系統。

由於民用訊號可免費使用，大陸、歐洲、俄羅斯的衛星導航系統不會直接獲利，但這些新系統較先進的功能令人難以忽視。未來的智慧手機、汽車和工業設備製造商，可能決定預設狀態停用GPS，而是先倚賴大陸的訊號。

美國太空軍則表示，GPS持續在自己的領域樹立黃金標準，「雖然其他國家（的衛星系統）可能報告精確度改善，在（訊號）可得性也有同等表現，但GPS在完整度上仍是明確的領導者，也是唯一接受國際飛航用途的系統」。

GPS計畫在1973年獲得美國國防部的首次批准，並在1978年發射首顆衛星，到1995年才全面運轉，如今由國防部的新部門太空軍負責管理。