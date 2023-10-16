鋼廠淨零轉型 進度緩慢

全球車廠和鋼鐵廠正在締結綠色鋼鐵採購合約，並用來宣傳自己的環保成就。但問題是，這些環保鋼材的鍛造過程仍使用化石燃料，且無法確定這種狀況要多久才會改變。

彭博資訊報導，歐洲鋼廠正打算透過結合電弧爐和氫能，帶動這個仍在燃燒數十億噸燃煤、製造全球約7%二氧化碳排放量的產業轉型。但由於綠色燃料產量未來幾年仍將遠滿足不了需求，業者坦承只會漸進轉型。

德國鋼鐵巨擘蒂森克虜伯（ThyssenKrupp）和薩爾茲吉特（Salzgitter）正在尋找願意溢價購買其綠色鋼鐵的買家，包括賓士集團、福斯（VW）、寶馬（BMW）和福特汽車。但因缺乏大規模供應的綠氫，這些鋼材多數初期仍將以天然氣生產。

智庫Agora Industry資深顧問薩托表示，改用天然氣只是鋼鐵業轉型的第一步，還需要一套標示制度，顯示不同產品的碳排，「用天然氣生產的鋼鐵並非氣候中和鋼鐵，這終將是個問題」。

為防止業者「漂綠」，德國鋼鐵協會便在提案這種標示制度，只有以100%綠氫製造的初級鋼材可標示為「接近零」。蒂森克虜伯表示，根據在製造過程中的二氧化碳排放量，鋼材將被分為許多等級。

薩爾茲吉特兩年前與賓士敲定首批訂單後，目標是2026年起生產190萬噸低碳鋼材。董事長葛羅布勒表示，客戶正準備以高於傳統高爐生產鋼鐵的每噸三位數歐元溢價，採購這些鋼材，「人們願意溢價收購，是因為了解他們也能成為綠色鋼鐵的先驅」。

薩爾茲吉特的直接還原（direct reduction）工廠初期將燃燒天然氣，碳排量比燃煤製鋼減少60%，同時逐步提高使用氫能的比率，到2033年達成鋼材的近零排放。該公司表示，福斯和BMW已其訂購未來產量。

不過，葛羅布勒也說，現在要敲定氫能採購協議還為之過早，因為多數計畫都還在早期階段，支援的基礎設施也還在草擬。