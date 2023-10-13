美9月CPI年增率 高於預期

美國商務部昨公布最新通膨數據，九月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率百分之三點七，略高於分析師預期的百分之三點六；若與八月相比增加○點四個百分點，高於預期的○點三個百分點。此外，九月核心ＣＰＩ年增率百分之四點一，符合預期，也比八月的百分之四點三低，若與八月相比則上升百分之○點三，與前值和預估值一樣。

此外，美國勞工部也指出，截至十月七日當周，首次申領失業救濟金人數廿點九萬人，和修正後的前值相同，略低於市場預期的廿一萬人。而截至九月卅日當周，連續申領失業金人數則從修正後的前值一六七點二萬人增至一七○點二萬人，高於市場預期的一六七點五萬人。

美國ＣＰＩ和就業狀況將牽動聯準會的利率動向，而根據聯準會十二日公布九月會議紀錄，提到利率決策應「謹慎從事（proceed carefully）」，並認同貨幣政策應在一段期內繼續對經濟活動「具有約束力」；加上最近多位官員表示公債殖利率上升是在幫聯準會緊縮信用，顯示再度升息的機率下降，但仍堅持利率將在高檔維持更久。

會議紀錄顯示，多數官員們傾向於再升息一碼（○點二五個百分點），過半官員表示再次升息應屬適當，而「一些」官員表示應當不再進一步升息。

紀錄中兩度提到「謹慎從事」，表示「所有與會官員同意決策委員會的立場是謹慎從事」；強調官員們將繼續依據後續資訊的「整體性」來做決策。