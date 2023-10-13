聽新聞
test
0:00 / 0:00

美9月CPI年增率 高於預期

聯合報／ 編譯任中原林奇賢／綜合報導

美國商務部昨公布最新通膨數據，九月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率百分之三點七，略高於分析師預期的百分之三點六；若與八月相比增加○點四個百分點，高於預期的○點三個百分點。此外，九月核心ＣＰＩ年增率百分之四點一，符合預期，也比八月的百分之四點三低，若與八月相比則上升百分之○點三，與前值和預估值一樣。

此外，美國勞工部也指出，截至十月七日當周，首次申領失業救濟金人數廿點九萬人，和修正後的前值相同，略低於市場預期的廿一萬人。而截至九月卅日當周，連續申領失業金人數則從修正後的前值一六七點二萬人增至一七○點二萬人，高於市場預期的一六七點五萬人。

美國ＣＰＩ和就業狀況將牽動聯準會的利率動向，而根據聯準會十二日公布九月會議紀錄，提到利率決策應「謹慎從事（proceed carefully）」，並認同貨幣政策應在一段期內繼續對經濟活動「具有約束力」；加上最近多位官員表示公債殖利率上升是在幫聯準會緊縮信用，顯示再度升息的機率下降，但仍堅持利率將在高檔維持更久。

會議紀錄顯示，多數官員們傾向於再升息一碼（○點二五個百分點），過半官員表示再次升息應屬適當，而「一些」官員表示應當不再進一步升息。

紀錄中兩度提到「謹慎從事」，表示「所有與會官員同意決策委員會的立場是謹慎從事」；強調官員們將繼續依據後續資訊的「整體性」來做決策。

聯準會 美國 失業

延伸閱讀

油價下挫逾2% 沙國承諾幫助穩定市場 金價收漲

聯準會髮夾彎「放鴿咕咕叫」為割韭菜？ 內行人：不然誰要買債

美債殖利率持續回落 美股三大指數連4日上漲

黑天鵝效應 買美股有賺頭

相關新聞

美9月CPI降不下來 市場估Fed下月利率不動

美國勞工部12日公布，9月整體消費者物價指數（CPI）月增0.4％，月增幅低於8月的0.6%，但高於預估的0.3%；比去...

Fed高利率可能維持更久

美國聯準會（Fed）在9月會議紀錄中強調，利率決策應「謹慎行事（proceed carefully）」，並認同貨幣政策應...

股神也投資加密友善銀行！今年來飆漲93％ 是波克夏表現最強

「股神」巴菲特執掌的波克夏公司慧眼獨具，先前投資的巴西數位銀行Nubank母公司Nu Holdings，今年來飆漲93%...

美9月CPI年增率 高於預期

美國商務部昨公布最新通膨數據，九月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率百分之三點七，略高於分析師預期的百分之三點六；若與八月相...

IEA：全球經濟惡化 壓抑油價 但維持今、明年需求預測

國際能源總署（IEA）表示，原油價格衝上每桶近100美元後回檔，反映油價已高到足以摧毀美國等地區的用油需求。不過石油輸出...

美預算赤字估增3,000億美元

華爾街日報報導，提到美國聯邦政府的年度預算赤字，光看表象可能受騙。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。