勃肯鞋今天要掛牌上市啦 IPO定價設在目標價中間值

勃肯鞋（Birkenstock）控股公司將首次公開發行股票（IPO）的定價設在每股46美元，為行銷價格的中間價，籌資14.8億美元。

消息人士說，由於市況動盪，勃肯鞋、擁有勃肯鞋的私募股權公司L Catterton以及承銷業者選擇保守設定發行價，儘管獲得足夠的認購需求，可將定價設在原先希望的每股44至49美元區間的上限。

這場IPO將是本月來對美國IPO市場的第四度重大測試，先前已有晶片設計業者安謀、生鮮雜貨配送平台Instacart與行銷自動化業者Klaviyo。

基於出售的3,230萬股股票計算，這次勃肯鞋的IPO籌得約14.8億美元，在完全稀釋後，該公司的價值約93億美元。文件顯示，勃肯鞋在IPO中出售1,080萬股，L Catterton則釋出2,150萬股、將繼續持有約83%的股票並持有控制權。

億萬富豪、精品巨擘LVMH董事長阿諾特（Bernard Arnault）的家族控股公司可能買進多達3.25億美元的股票，該公司先前已投資勃肯鞋。L Catterton即是LVMH旗下私募投資公司。挪威主權基金與Durable Capital Partners已表達有意收購股權，合計總額多達3億美元。

根據文件，將上市的股票中，多達8%是以IPO價格提供給員工認購。

勃肯鞋的股票預期11日在紐約證交所上市，代號為BIRK。

與本月稍早上市的公司不同的是，勃肯鞋是一家有獲利的公司，在截至6月30日的九個月淨利1.03億歐元（1.09億美元），營收11.2億歐元。勃肯鞋打算利用籌資所得償還債務。

成立於近250年前的勃肯鞋以涼鞋和休閒鞋聞名，1966年開始在美國銷售，已成為時尚品牌，和迪奧（Dior）、Manolo Blahnik和范倫鐵諾（Valentino）等精品品牌打造聯名款， Celine與紀梵希（Givenchy）也推出類似設計。

近期，隨著人氣電影Barbie芭比中飾演主角的瑪格·羅比在一個場景中穿著一雙粉紅色勃肯鞋，又帶動一波勃肯鞋銷售。

在兩年多前， L Catterton與阿諾特家族的投資公司以約40億歐元的估值收購了勃肯鞋控股公司的多數股權。此後，勃肯鞋已大手筆投資在德國興建製造廠，包括以1.2億歐元在柏林北部的城市帕塞瓦爾克設立新廠。