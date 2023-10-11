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三星電子上季初估財報略優於預期 早盤股價大漲

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
三星電子初估營收和營業利益略優於分析師所料。路透
三星電子初估營收和營業利益略優於分析師所料。路透

三星電子周四公布上季初估營收下降13％至67兆韓元（500億美元），連四季下滑，反映全球晶片景氣不佳拖累三星向來獲利最豐的半導體業績

營收和分析師原估衰減12％幅度相去不遠。上季營業利益較去年同期大幅衰減78%至2.4兆韓元，但略優於分析師所估的2.1兆韓元。受此消息激勵，三星電子周三早盤大漲3.3%。

三星電子公布初估財報前，美國政府給予三星和海力士豁免，在中國大陸營運的事業可為維護和擴展之需採購設備。

這兩家南韓晶片商也競相開發訓練人工智慧（AI）所需的晶片，SK海力士原是輝達（Nvidia）下一代DRAM的獨家供應商。三星電子已表示，計劃明年將生產高頻寬記憶體（HBM）產能擴大一倍。

三星也設法在晶圓代工業務努力迎頭趕上台積電（2330）。拜AI領域需求所賜，台積電上季營收衰減幅度較為和緩。

投資人無不關注科技大廠表現，以掌握AI晶片訂單轉化為業績的線索，但通膨上揚和地緣政治動盪讓預測變得更加困難。

台積電 業績 半導體 三星電子

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