IMF：全球經濟步履蹣跚

國際貨幣基金（IMF）10日下修明年全球經濟成長預測，並警告通膨仍很頑強，各國央行應保持政策緊縮直到物價壓力持續緩解為止。該組織的首席經濟學家並表示，目前評估以巴衝突的影響為時過早，但若油價每桶上漲10%，接下來的一年全球通膨率將上升約0.4%，而世界經濟成長將減少0.15%。

IMF 10日發布《世界經濟展望》秋季報告，將明年全球消費者物價增速由7月更新報告所預估的5.2%調高至5.8%，並預測在2025年前大多數國家的通膨率仍將高於央行設定的目標。

這份報告並將2023年全球實質國內生產毛額（GDP）成長預估維持在3.0%不變，但下修2024年的成長預測至2.9%，較7月的預估值下調0.1個百分點，原因是俄烏戰爭及各國升息的影響。2022年全球經濟成長率為3.5%。

IMF也下修歐元區及中國大陸的成長預測，在今、明兩年，歐元區的成長率分別為0.7%及1.2%，較7月預估值減少0.2及0.3個百分點；大陸的成長率則分別為5.0%、4.2%，比7月下修了0.2及0.3個百分點，主因是國內房地產危機和外部需求疲弱。

但IMF將美國今、明兩年的成長率上修至2.1%及1.5%，比7月增加0.3和0.5個百分點，理由是企業投資增強和消費增長，這使得美國成為唯一成長預測超過疫情前預估值的主要經濟體。

IMF首席經濟學家古林查斯說，全球經濟繼續從新冠疫情、俄烏戰爭，以及去年的能源危機中復甦，但中期成長前景「平平」。疫情的持續影響、俄烏戰爭、利率上升、極端天氣事件和財政支持縮減，都是抑制經濟更強勁增長的因素。他說：「我們看到全球經濟步履蹣跚，還沒有全速前進。」

儘管全球經濟整體上朝向軟著陸，但IMF仍然擔心中國大陸房地產危機、大宗商品價格波動、地緣政治碎片化，及通膨高漲等風險。

但IMF這項最新展望並未反映以巴衝突風險的影響。古林查斯說，現在評估以巴衝突升溫對全球濟的影響尚為時過早。他說，過去幾天來油價已漲約4%，「我們在先前的危機和衝突中已看到這一點。當然，這反映出該地區石油生產或運輸可能中斷的潛在風險」。如果油價持續上漲10%，全球經濟成長將下降0.15%，全球通膨將上升0.4%。