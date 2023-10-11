美小企業 信心落至低谷

美國小企業的信心跌至四個月低點，反映出小企業主預期經濟和信貸環境將惡化，而貸款難以取得的情況，類似年初矽谷銀行（SVB）破產之際。

彭博資訊報導，美國獨立企業聯合會（NFIB）10日公布，小型企業樂觀指數9月下跌半個百分點至90.8，淨43%的小企業主預期，未來六個月的經商環境將惡化，看壞比率為5月以來最高。

小企業也對信貸的可取得性更加悲觀。受訪者當中，表示比三個月前更難獲取貸款者，淨占比增至8%，寫矽谷銀行3月倒閉以來的最高水平。十分之一的小企業估計，未來三個月信貸狀況將轉壞，追平2012年以來的最負面預期。四分之一的借款者說，還款利率高於三個月前。小企業主並說，支付的短期貸款利率平均達9.8%，為2013年有紀錄以來的最高值。

NFIB的受訪者持續把通膨和勞力品質，列為最重大的問題。漲價的小企業占比連續兩個月提高，為2022年初以來首次出現連漲。

NFIB經濟學家鄧克伯格說：「企業主對未來的經商狀況仍感悲觀，以至於對經濟的樂觀程度降低。利潤遭受擠壓，讓業者別無選擇，只能調高價格，以緩解財務困難。」

聯準會（Fed）將利率升至2000年代初期以來最高，藉此馴服頑強通膨。官員也再三重申，需要讓借貸成本更長時間維持在更高水位。