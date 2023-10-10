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FT：沙國和大陸AI合作 平添美政府對中東管制晶片疑慮

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
金融時報報導，拜登政府目前並未對輸出中東的AI晶片加以管制。路透
金融時報報導，拜登政府目前並未對輸出中東的AI晶片加以管制。路透

英國金融時報報導，沙烏地阿拉伯阿布都拉國王科技大學（Kaust）與中國大陸在人工智慧（AI）領域合作，已引發校內人士疑慮，擔心日後取得美國晶片可能因這層關係而變得困難。

金融時報指出，阿布都拉國王科技大學（Kaust）華裔教授許進超發明了以阿拉伯文為主的大型語言模型 AceGPT。香港中文大學（深圳）和深圳市大數據研究院為合作方。

此舉是沙烏地阿拉伯致力開發AI技術、建立大型超級電腦和並推出支援生成式AI系統的語言模型(LLM)的一環。除沙國外，阿拉伯聯合大公國也致力為阿拉伯語使用者打造量身定製的AI模型。

西方國家官員一直憂心，沙國可能將技術轉移給中國大陸。美國已加緊對輝達（Nvidia）和超微（AMD）所生產圖形處理器（GPU）的出口許可要求，以免大陸企業取得關鍵的先進晶片，在建構生成式AI模型方面，這類晶片扮演關鍵角色。不過，拜登政府並未對輸出中東的AI晶片加以管制。

不過，金融時報報導，Kaust有人主張，為確保AI晶片供貨無虞，與大陸合作應多所節制。

倒是Kaust校方表示，並未直接向輝達採購晶片，也遵守美國出口管制的規定。

阿布達比推出自己版本的Falcon模型，據稱比Meta的Llama 2強大兩倍，Llama 2 原被視為最先進的「開源」模型。由阿拉伯聯合大公國國安顧問 Sheikh Tahnoon bin Zyed al-Nahyan 掌控的G42公司也推出了阿拉伯語版的LLM。這家公司在疫苗和實驗室檢測試方面和中國大陸也有合作關係。

Kaust校長陳繁昌是擴大和中國合作的推手，包括和深圳的大學簽署協議，共享研究成果和人才交流。他上個月在《外交政策》（Foreign Policy）曾以「美國無法阻擋中國崛起，也應放棄嘗試」聯名撰文。

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