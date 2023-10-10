全球經濟放緩 美國獨強

在國際貨幣基金（IMF）與世界銀行本周將在摩洛哥召開秋季年會之際，最新數據顯示，全球先進和開發中市場的經濟動能已放緩至疫情解封來最低水準，但美國正成為少數經濟亮點。

英國金融時報（FT）報導，華府智庫布魯金斯研究所和FT共同編纂的「布魯金斯-FT全球經濟復甦追蹤指數」（又稱老虎指數TIGER）顯示，已開發和開發中經濟體的信心指標在近幾個月突然急遽惡化，扭轉春季的上升走勢，顯示全球成長正處於脆弱狀態。

已開發和開發中經濟體的實體活動指標同步下滑，中國大陸、日本及德國的成長均已減速。IMF表示，全球經濟硬著陸的機率已下降，部分歸功於美國強勁的經濟表現，在高通膨、高利率下展現韌性，但IMF也擔心全球經濟未來五年的展望依然疲弱。

布魯金斯研究所經濟學家普拉薩德表示，全球大型成長引擎正在減速，受短期和長期逆風因素所拖累，包括貨幣政策緊縮、地緣政治緊張及沉重的政府債務。

普拉薩德說：「儘管今年初金融市場表現相對強勢，但經濟活動正全面放緩，消費者和企業的信心遭受重創。全球通膨壓力正在緩解，但能源價格上揚和地緣政治分歧擴大，不僅不利通膨放緩，還會影響經濟成長。」