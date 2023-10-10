五年內須削減預算2,200億美元 貧窮國家面臨債務違約

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

樂施會9日發布的報告警告，由於債務危機已將十多國推向違約邊緣，全球一些最貧困的國家未來五年內可能必須削減預算超過2,200億美元。

路透報導，樂施會的報告指出，依照目前的條件，低所得和中所得國家在2029年前，每天要償還近5億美元的債務和利息。

隨著全球利率上升、通膨飆高，及新冠疫情後一系列經濟震撼重創國家財政，陷入債務困境的開發中國家數量創歷史新高。信評機構惠譽表示，2020年~2023年3月，已有九個主權國家發生14起個別的違約事件。

此時正值國際貨幣基金（IMF）與世界銀行舉行年會，樂施會籲請IMF和世銀利用這場危機創造一個更公平的體系，而非聚焦於債務重整和削減支出。

樂施會臨時執行董事貝哈表示，目前國際因應債務危機的解答是加強撙節，面對融資鴻溝的解方是強化貸款，卻錯失了真正雙贏的方案，例如公平地向富人課稅。

債務 開發中國家 IMF

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