OPEC調高全球原油需求

儘管世界減少使用化石燃料，石油輸出國組織（OPEC）9日調高中長期的原油需求預測，並估計需要再投資14兆美元。

OPEC發布2023年世界石油展望報告預測，未來20年的原油消費量將攀升16%，在2045年達到每日1.16億桶，比去年的預測上調每日600萬桶。

道路運輸、石化業及航空業將帶動需求成長。在各國中，以印度需求增加最多，石油消費量將提高一倍以上至每日近1,200萬桶，接著是中國大陸，每日消費將增加約26%、相當於每日400萬桶。報告預測，2045年的全球道路將有26億輛汽車，比去年多10億輛，72%仍是內燃機引擎車。

OPEC祕書長艾爾蓋斯說，出於成本考量、及更加了解再生能源挑戰的規模，政策和其他能源目標都受挫，已出現反對世界應擺脫化石燃料的聲浪。由於選民飽受通膨之苦，西方領袖正重新評估氣候政策。

艾爾蓋斯說，對停止投資新石油計畫的呼籲是錯誤的，可能會造成能源和經濟混亂。他估計到2045年，石油業需要投資14兆美元，高於去年估計的12.1兆美元。

OPEC的看法與其他機構形成鮮明對比。國際能源署預測，化石燃料需求將在2030年前觸頂，政府若想達成淨零碳排，並限制氣溫升幅在攝氏1.5度內，現在必須停止投資新的石油項目。