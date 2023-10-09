通膨和利率恐居高不下？以巴武裝衝突升溫 美股早盤走跌
美股9日早盤走跌，因為以色列與哈馬斯的衝突已為窮於應付通膨和利率飆升的脆弱市場帶來壓力。
道瓊工業指數盤中下跌80點，跌幅約0.2%，稍後回到平盤附近；標普500指數下滑0.3%，那斯達克指數走低0.6%。費城半導體盤中跌1.2%，台積電ADR、輝達及超微股價分別跌1.23%、2.65%及1.57%。
以巴衝突造成的地緣政治緊張加劇，可能會對能源市場產生影響，一些專家預測石油價格將「膝反射式飆升」。緊張局勢加劇也可能助長市場進一步波動，令交易員擔心通膨和利率持續居高不下。
但中東武裝衝突升溫，推升了洛克希德馬丁、諾斯各普格魯曼等軍工、國防類股，分別上漲4.9%和3.6%；而油價上漲也帶動馬拉松石油與西方石油的股價走高3.6%和3.4%。
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