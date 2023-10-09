ECB總裁拉加德：IMF已下調美國除外的全球經濟增速預測
根據歐洲央行（ECB）網站，總裁拉加德接受論壇報（la Tribune Dimanche）採訪時表示，國際貨幣基金組織（IMF）已下調除美國之外全球經濟成長速度的預測。
IMF訂周二公布最新的世界經濟展望。IMF於7月上調今年全球經濟以及多數主要經濟體的增速預測。IMF目前預計今年和明年全球GDP可成長3%，美國GDP則分別成長1.8%和1%。
IMF本周將在摩洛哥的馬拉喀什（Marrakesh）召開年會。IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）上周四強調，最新數據將顯示當前全球經濟增速仍相當低迷，遠低於疫前二十年平均3.8%的增速。她在象牙海岸大城阿比尚發表演講時說：「從中期來看，成長前景進一步減弱，成長動力存在明顯差異。比j較強勁的成長動力來自美國。但大多數發達經濟體正在放緩，中國大陸的經濟活動也低於預期。」
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