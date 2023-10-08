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亞馬遜發射衛星 太空競賽熱

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
亞馬遜6日發射Kuiper網路計畫的首批測試衛星。 （美聯社）
亞馬遜6日發射Kuiper網路計畫的首批測試衛星。 （美聯社）

亞馬遜（Amazon）6日將Kuiper網路計畫的兩顆原型衛星發射到太空，是該公司將數千顆供應全球網路服務的衛星部署到地球低軌道的第一步，將和馬斯克的星鏈計畫（Starlink）競爭。另一方面，西班牙、泰國分別在火箭、衛星方面有所進展，凸顯全球太空競賽加速。

路透報導，由洛克希德馬丁和波音公司組成的聯合發射聯盟（ULA），於美東時間6日下午2點（台灣7日凌晨2點）從美國佛羅里達州成功發射了一枚Atlas V火箭，這枚火箭運載了兩顆Kuiper測試衛星。亞馬遜當天稍晚發文表示，已在發射後不到一小時內，與這兩顆衛星取得首次通訊。

Kuiper計畫的目標是，幾年內要將3,226顆衛星發射到地球的低空軌道，以提供全地球寬頻網路，類似馬斯克的星鏈計畫；馬斯克的目標是部署近5,000顆星鏈衛星。

亞馬遜衛星計畫已延宕許久，最初在2019年宣布計畫，並矢言投入100億美元資金；馬斯克的SpaceX於同年開始部署星鏈衛星。

亞馬遜一年前希望用另一枚實驗火箭來發射這批衛星，後來不得不更換發射載具，最後為了能早日升空，選用了ULA的Atlas V火箭。

低軌衛星的寬頻網路市場規模預估未來十年內將達到上百億美元。為了符合美國聯邦通訊委員會對其的發照要求，亞馬遜接下來將必須在2026年前把計劃數量一半的衛星部署到太空。

為了部署這些衛星，亞馬遜去年宣布了一大筆的發射交易，要向多家火箭公司採購進行83次發射任務用的火箭，包括亞馬遜創辦人貝佐斯的藍源公司（Blue Origin）、ULA，以及歐洲的Arianespace公司，是歷來最大筆商用火箭採購案。

另一方面，西班牙新創太空公司PLD Space在7日凌晨成功發射可回收火箭「Miura-1」，是歐洲首次成功發射完全由民間製造的火箭，為歐洲停滯已久的太空技術發展帶來希望。

泰國地理資訊和太空技術發展局原定7日上午發射一顆新的地球觀測衛星「Theos-2」，為15年來首次進行此類發射，但卻在最後一刻喊卡，GISTDA官員表示，延後原因是搭載衛星的太空船突然意外故障，之後會再宣布新的發射日期。

火箭 太空 亞馬遜

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