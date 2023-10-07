曾避開達康、海嘯股災 操盤手拉弗示警：抱現金防崩盤

預言股市將崩盤的烏鴉嘴何其多，但若這回發出警語的，是一家曾神準料中達康泡沫及全球金融海嘯出了名的資產管理公司，就不由得引人注意。

MarketWatch報導，英國資產管理公司Ruffer & Co.預言，恐將有一場「股市大崩盤」，該公司旗艦總回報基金如今現金及短債部位提高到投資組合的60%，另外20%配置在較長期抗通膨債券、黃金、被視為安全資產的日圓，以及股指賣權。股市曝險總計只占15%。

預見股災將至所以嚴陣以待

Ruffer基金共同經理人羅素（Steve Russell）受訪時表示，他的總回報基金現在挖的戰壕比2007年還要深，2008年金融海嘯就席捲全球了。他指出，2007年該基金股票配置比重大約只有20%到25%，比現在的15%還高一些。

羅素已在數周前寫給客戶的報告中，闡述急著找安全掩護、躲避災難的理由。

羅素與另一位共同基金管理人在報告中寫道：「市場仍相信『軟著陸』那一套，也就是通膨消失無蹤，同時也避開了衰退。但我們仍堅持愈來愈屬非主流的看法，就是破紀錄的貨幣緊縮所造成的衝擊還沒完全顯現。昔日鎖住的低利率和名目GDP（國內生產毛額）成長加速，可能已把疼痛發作時點延後了，但並未解除痛苦。」

報告也提到，美國乃至於國外經濟的裂痕開始顯現，「新冠肺炎疫情期間的超額儲蓄已花光了；消費者信心正減緩；第2季GDP成長和最近就業數據向下修正；美國百貨公司紛紛回報卡債拖欠率升高了。」這份報告是數周前寫的，那時市場尚未湧現賣壓。

細數看空後市理由

羅素與同事說：「央行不久後可能發覺置身於更棘手的處境—『基期效應』和能源價格原本是協助通膨減緩（disinflation）的順風，將轉為逆風。如果主要經濟體成長持續減速，可能迫使央行維持過度緊縮，進而推升衰退風險。但如果經濟成長腳步再度加快，尤其在美國，那又會升高第二波通膨來襲的機率，進一步升息勢不可免。」

近來美國公債價格大跌、殖利率竄升，可謂債市跟進Ruffer的想法。近幾周來美債殖利率急升，顯然顯示市場開始認為利率不僅會維持在更高水準更久，而且「高度」和「持久度」都大幅超出預期。不然的話，在聯準會（Fed）可能把降息時點再往後延數季的預期升高之際，為何竟然會導致30年期美債殖利率急遽衝高，甚至升破5%。

Ruffer總回報基金看空後市的立場，呼應該公司創辦人暨董事長拉弗（Jonathan Ruffer）的觀點。他也預見「清算時刻」將至 —揮之不去的通膨、巨大的政府債務和節節升高的債券殖利率，終將重創股市估值。

拉弗坦承，Ruffer今年來操盤績效不佳，但那是因為押空「押得早」，不是「押錯了」。他幾個月前寫道：「我們認為，清算事件只是延遲，未被取消。」

拉弗過往避凶紀錄超強

拉弗的名氣得來不易，他先是避開2000-2003那波股市崩盤，接著又在2007-2009那陣市場風暴來襲前就全身而退。儘管他旗下基金在1998-1999和2006-2007那兩段時期績效都比同業遜色，錯過了1999年達康瘋狂派對，且在2006-2007期間眼睜睜看著持有的瑞郎和日圓大幅貶值，但「1987年以來每波市場災難都成功避開」。

這一回，情況也類似：通常被視作避險安全資產的日圓，一整年都走貶，顯示利差交易盛行（避險基金等投資人以低利率借入日圓，再以較高的利率借出美元和其他貨幣）。

拉弗說：「除了僅支付小額利息，那種幣別錯配（currency mismatch）也讓他們賺錢，安於現狀變成幸福。但不必是天才也明白，危機來臨時，人人勢必去風險化，包括中和掉那些幣別錯配，於是幸福戛然而止。我們預期，危機來臨時，日圓會猛升。」結果，2008年金融海嘯爆發，日圓對美元升值逾30%。

預見「流動性事件」再現

現在，拉弗預見一場「流動性事件」（liquidity event）—爭奪現金。2008年秋季雷曼兄弟倒閉引爆全球金融海嘯時的情況就是如此，2020年3月新冠肺炎疫情爆發初期亦然。

拉弗認為，在那種危機時刻，唯一值得持有的投資就是現金 — 通常指的是美國國庫券這類短期易變現投資，因為那是人人都需要的。至於績優股、美國長期公債和黃金，在危機初期都會遭遇賣壓，因為人人都急著脫手，只求換成現金用來付帳單。

分散風險、勿持股滿檔是上策

拉弗警告的那種情況會再次發生嗎？不得而知。在股市，空方聲量總是最大、最理直氣壯；然而，隨時間推移，股價總是傾向上漲。

英國理財顧問史密瑟斯（Andrew Smithers）就認為，滿手現金坐在場外，等待1929、1987或2008級的危機爆發再伺機進場，是一種危險策略，長期投資人持股比重不該低於60%，否則最後可能得不償失。

到底哪一種說法正確？MarketWatch專欄作家阿倫茲的看法是，在當前股市與債市動盪之際，重點不在「現金必須占60%」，而是「切莫100%都配置在股票」。如果股市市況突然急轉直下，手上留一點錢可逢低買進，是好事一樁。