中澳貿易回溫 澳洲棉花8月對大陸出口量創九年新高

隨著中澳關係改善，兩國貿易關係持續回溫。根據澳洲海關數據，8月份澳洲棉花對大陸出口量激增至6萬1,319噸，價值1.3億美元（約新台幣41.77億元），是自2014年7月至今，九年以來的最高水平。

路透報導，澳洲海關數據顯示，澳洲棉花從今年6月起對大陸出口的總量逐步上升，其中6月份達2萬2,638噸，7月為4萬5,619噸。

大陸過去是澳洲棉花的最大買家，在大陸所有進口的棉花中，澳洲棉被認為品質最好。在2018年至2019年的收成年度中，中澳的棉花貿易額高達6.37億美元（約新台幣204.7億元）。根據大陸海關數據，大陸2019年進口約40萬噸澳洲棉花。

但2020年時，澳洲時任莫里森政府呼籲對新冠病毒的起源進行國際調查，中澳關係破裂，大陸對澳洲龍蝦、煤炭等部分澳洲產品實施非官方禁令和關稅，據稱當時大陸的紡織廠被口頭指示停止購買澳洲棉花。大陸海關數據顯示，大陸2022年進口澳洲棉花數量驟減，僅剩約2萬噸。

直到現任總理艾班尼斯領導的工黨政府自去年5月上任後，嘗試改善中澳關係，兩國緊張局勢有所緩解。外媒今年2月報導，大陸買家積極購買澳洲棉花，被視為北京解除對澳洲棉花的非正式禁令。大陸自今年下半年也逐步開放澳洲產品進口，並取消了如對澳洲大麥的懲罰性關稅。不過至今大陸仍未開放澳洲龍蝦進口。

雙邊貿易被廣泛認為是中澳關係的基石，也是避免兩國關係全面破裂的手段。2022年，中澳兩國雙邊貿易額達到1,529億美元（約新台幣4.92兆元）。