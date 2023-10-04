WSJ：美債「謎之拋售」威脅經濟軟著陸前景 降低Fed續升息機率

美國長期公債殖利率驟然飆漲至16年高點，確切觸發因素卻讓人摸不著頭緒。若美債殖利率持續飆漲，可能威脅美國經濟軟著陸的希望，從而降低聯準會（Fed）今年繼續升息的可能性。

華爾街日報（WSJ）報導，聯準會（Fed）過去一年半以來一直都在升息，以推升更長期的債券殖利率，從而拖慢經濟，進而將低通膨，但美債殖利率最近的躍漲，卻是出現在通膨已放緩，Fed也已暗示幾乎完成升息。美國10年期公債殖利率3日上漲0.119個百分點至4.801%，為2007年8月美國爆發次貸危機以來最高，拖累美股重挫。

若美債殖利率繼續攀漲，且美股跌勢與強勢美元維持，可能大幅減慢美國和全球經濟未來一年的擴張步伐，也提高了金融市場崩盤的風險。

去年美國長期公債殖利率大漲，主因是市場預期Fed將升息到更高水準所帶動，以及投資人擔心通膨升高。然而，現在這些因素卻似乎都不是推升殖利率的原因，可能是其他憂慮使然，包括外國人、美國銀行業及投資人對美國公債的需求減少。

曾任紐約聯準銀行主管的PGIM首席全球經濟學家Daleep Singh指出，當前美債殖利率漲勢「讓人摸不著頭緒」，「沒有令人信服的基本面解釋」。

美債殖利率漲勢肇因模糊

美國財長葉倫3日則說，美債殖利率長期是否會落在更高水準，還不確定，「這是個重大問題，也是個縈繞在我和政府心頭的問題」。

美國長債殖利率最近的漲勢缺乏明顯原因，暗示所謂的期間溢價正在提高，也就是投資人為持有更長期資產，索求更高的風險補償，這將象徵在經歷十多年的低通膨與低成長環境後，情勢突然反轉。在通膨獲控制下，期間溢價上漲，代表借款人的償息負擔加重。

美債殖利率持續上漲，將擴大美國政府的負擔，因為更多債務會面臨更高的借款成本。過去八年來，公眾持有的美債已倍增至約26兆美元。美債殖利率上漲也正推升房貸利率漲至23年新高，許多銀行業者提供的30年期固定房貸利率超過7.5%。

借款成本增加，可能對股市和其他資產價格造成壓力，導致投資、聘僱及經濟活動減弱。高盛經濟徐家團隊預估，若從7月底開始的金融情勢緊縮之勢持續，美國未來一年的經濟產值可能少掉1個百分點。

美國經濟前景受威脅

這也可能弱化Fed今年稍後繼續升息的論據。今年沒有決策投票權的克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特3日說，Fed官員將關注此事，利率升高將影響經濟，因此決策官員在設定貨幣政策時將納入考量。

Fed主席鮑爾9月坦承，升息拖慢經濟的程度沒有原先預期那麼大，一些官員認為政府因應新冠疫情的對策，強化了民間部門面對利率升高的韌性，其他官員則暗示單純就是利率還不夠高，不足以大幅壓抑需求。一些市場人士揣測，美國的中性利率（對經濟影響為不慍不火的利率水準）可能已升高，若是如此，Fed可能繼續升息，並拉長升息期。

投資人也在評估全球經濟未來多年將遭遇通膨波動加劇的可能性，原因是過去的全球化、有利的人口變項、充斥低廉能源供應等有助壓低通膨的因素，都在減弱或反轉。

PGIM首席全球經濟學家Daleep Singh認為，現在債市正在對不確定性進行定價，面對成長與通膨波動更劇烈、吸納政府公債的可預測來源減少等新結構制度，投資人需要額外補償。