美債風暴何時休？策略師：全看「這2件事」是否發生

美國公債殖利率持續飆升，9月已在全球市場掀起大地震，10月美債價格繼續重挫、走勢反向的殖利率節節升高。分析師警告，若這種情況持續下去，全球金融市場和世界經濟都將受到威脅。

MarketWatch報導，美國10年期公債殖利率已躍上4.88%，是2007年年中以來最高。上一回美債殖利率升到這麼高，是在全球金融海嘯爆發之前。

分析師指出，現在最令人擔心的是，隨著利率持續竄高，金融情勢持續緊縮，更多銀行可能不支倒閉，就像今年3月美國爆發一波區域銀行倒閉潮，矽谷銀行（SVB）和Signature Bank都在那波存戶恐慌擠兌中崩垮。

Seaport Research Partners資深總經策略師柯瑟爾警告，債市苦難可能持續下去，除非兩種情況發生：「某件事情改變」，不然就是「什麼東西爆掉」。

具體來說，那指的是以下兩種可能發展：

1. 聯準會（Fed）改變論述，宣布將重新思考9月會後所謂利率將維持「更高、更久」的展望。

2. 金融情勢緊縮摧毀某物，意指美國另有銀行可能不堪壓力而倒閉。

高盛經濟學家團隊上周就向客戶示警：憂慮銀行業穩定的時刻又來了。

柯瑟爾說：「我們的看法是，殖利率升高和美元挺升的走勢不會終止，除非貨幣或財政政策有轉折，以及/或是經濟數據惡化觸動成長警鈴大響。」