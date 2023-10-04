2011年中以來首見！德國10年公債殖利率升破3%
全球債市賣壓一波接一波，把美國和德國政府公債殖利率推升到十餘年來最高，德國10年期公債殖利率4日盤中一舉升破3%，是2011年中以來首見。
道瓊社報導，根據Tradeweb的數據，德國10年期公債殖利率4日盤中躍上3.011%，是2011年中以來首次升破3%大關，最新報價仍有3.010%，比前市勁揚將近5個基點，反映繼主要央行一連串升息之後，金融情勢持續緊縮。
花旗銀行利率策略師團隊在研究報告中寫道：「未來數周面臨的一大問題，是歐洲央行（ECB）對金融情勢急遽收縮的情況，有多安心。」
同時，美國10年期公債殖利率挺升0.08個百分點，躍上4.88%，是2007年年中以來最高。
近來美國發布一連串比預期強勁的經濟數據，加上聯準會（Fed）揚言，為了抑制通膨，將持續把利率升得「更高、更久」，新一波債市賣壓隨即狂湧。
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