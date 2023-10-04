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GM和豐田帶動美國第3季新車銷量大增 罷工不利年底業績

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
RAV4小型SUV對豐田汽車在美國第3季業績貢獻不小。美聯社
RAV4小型SUV對豐田汽車在美國第3季業績貢獻不小。美聯社

全球主要汽車製造商周二陸續發布第3季美國新車銷量數字，通用汽車（General Motors）和豐田汽車均出現兩位數成長，反映消費者對新車款需求未退，供貨也已轉。

受益於皮卡、平價跨界SUV和電動車的需求，通用汽車第3季在美國銷量成長約21%，達到674,336輛，延續了今年的強勢。通用汽車也表示，第3季電動車銷量比前一季大增28%。

豐田汽車也表現出色，也看好成長還會持續。在第3季，豐田在美國銷量增長12％，達到590,296輛，尤其9月成長14％。最暢銷的RAV4小型SUV和Corolla小型轎車貢獻最大。豐田汽車也表示，上個月電動車占銷量的31％，其中以RAV4的混合動力汽油電版本為主。

Wards Intelligence周二發布的數據顯示，美國9月新車銷量為133萬輛，全年銷量為1,567萬輛。

美國第3季汽車銷量表現出色之際，正是隸屬美國聯合汽車工會（UAW）的三大汽車製造商勞工醞釀聯合罷工之時，如今罷工仍在進行，令人憂心本季供應出現中斷。

不過，9月銷售數字不錯，也反映業者因預期罷工已事先建立庫存。

通用汽車表示，該公司庫存有442,586輛。通用汽車並未提到罷工的影響，但UAW 在2019年發生為期40天的罷工，導致通用汽車同年第4季銷量下降6%，損失達36億美元。

Stellantis 旗下FCA公布第3季銷量為380,563輛，減少1.3%。福特汽車將在周三公布美國汽車銷量。

現代汽車第3季銷量成長9％至200,534輛車，單單9月即勁增16％，主要受到Kona和Tucson小型SUV需求所帶動。起亞第3季銷量達到了210,341輛車，其中9月成長20％，反映Forté小轎車和Telluride中型SUV受到市場青睞。

美國 罷工 豐田

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