歐盟評估AI等4技術濫用風險

歐盟三日表示，歐盟執委會將評估半導體、人工智慧（ＡＩ）、量子科技及生物技術等四大關鍵領域，是否有被一些不符歐盟價值觀的國家當作武器的風險，可能促使歐盟管制對中國大陸等第三國的投資。

路透報導，歐盟執委會指出，已設立包含四種技術的清單，稍後將進一步擴充到六種，作為今年六月公布的歐洲經濟安全戰略一環，因為出口或共享這類技術，若被「關切國家」投入軍事用途或侵害人權，可能構成風險。

歐盟執委會強調，必須先與歐盟廿七個成員國以及諮詢的企業進行風險評估，才會決定相關措施，在某些情況下，這些因應措施可能是注資投資，或尋求與盟邦結盟以降低依賴度。

歐盟表示，評估預定今年底前完成，將不會偏重任何第三國，歐盟的文件也未具體點名中國大陸，但提到和志同道合的國家合作，以及降低風險。

歐盟選中這四種技術，是因為被認為高度可能構成最立即的風險。先進半導體技術聚焦的領域包括微電子和晶片製造設備、ＡＩ數據分析和物體辨識，以及量子密碼學、通訊與感測。在生技領域，評估將著重在基因改造和新的基因技術。

歐盟執委會可能會在明年初提案，對其他技術從事風險評估。