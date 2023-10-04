美對陸晶片出口管制將擴大

路透二日引述一位美國官員報導，拜登政府已提醒北京當局，最快本月初更新對大陸出口人工智慧（ＡＩ）晶片與晶片製造工具的限制規定。外界預期華府將進一步擴大限制，大陸是ＡＩ發展重點市場，一旦美國再收緊出口限制，對全球ＡＩ市場發展恐將造成負面影響。

據報導，負責出口管制的美國商務部正更新去年首度公布的出口限制措施。其他消息來源指稱，這次更新目標是限制中國大陸取得更多晶片製造工具，以便與荷蘭和日本的新規定一致，並堵住對陸ＡＩ晶片出口限制的部分漏洞。

路透引述美國官員談話指出：「基於與政府官員的對話，中國大陸已經預期出口限制措施會在屆滿一周年左右時更新。」這位官員並透露，美方已向大陸官員提供上述資訊，但無法透露談話的具體細節。

對於拜登政府事先通知北京的作法，路透認為此舉旨在穩定美中關係。據傳拜登政府希望確定大陸國家主席習近平是否出席十一月舊金山亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議，這也影響美方公布更新出口規定的時間點。消息人士稱，美國官員尋求避免在該領袖會議舉行前公布更新措施，以免惹惱北京，造成習近平選擇缺席。

而受到美國將擴大對陸限制衝擊，台股的ＡＩ概念股昨天股價全數走弱，廣達、緯創、緯穎、英業達等收盤跌幅都超過百分之二。國內ＡＩ伺服器大廠多不對此議題置評，英業達指出，目前尚未獲得更新的消息，實際情況仍待觀察；緯創表示，旗下ＡＩ伺服器都在台灣生產，影響不大。

對於美中晶片戰持續升溫，美媒彭博社評論，華為麒麟9000S晶片的誕生，是對美國的重大威脅，而大陸能在美國拚命「卡脖子」情況下造出完整的智慧手機晶片是重大成就，這也使得大陸在先進半導體製程只落後美國四年，美國的封鎖原本希望這一差距能保持在最多十年，更何況大陸還在開發更先進的晶片，差距只會進一步縮短。

華為新手機Mate 60系列搭載中芯國際量產麒麟9000S晶片，儘管七奈米技術稍微落後，但業界普遍認為大陸已在一定程度突破美國制裁。分析認為，中芯國際利用舊設備量產麒麟9000S晶片，很可能陷入困境，因大陸買家最多只能從艾司摩爾（ＡＳＭＬ）購買現有設備和其他輔助元件，不能取得維護和其他服務，七奈米的限制很可能成為難以跨越的高山。

為了自力更生和擺脫美國影響，大陸官方已制定計畫，自二○一四年至二○三○年，投資大陸半導體產業的金額超過一千五百億美元。

美國去年十月公布的限制措施旨在切斷中方取得先進ＡＩ晶片管道，並限制中方從美國進口最精密晶片製造工具的能力，以防止美國技術用於加強中國軍力。美國商務部不願對此置評。大陸駐美大使館發言人劉鵬宇僅重申中方堅決反對美方以國安為名，濫用出口管制措施，肆意打壓中國企業。