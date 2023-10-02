不如預期…交車量、產量均比前一季「倒退嚕」 特斯拉早盤跌2.5%

電動車廠特斯拉（Tesla）2日公布，年度第3季（上季）總交車量為43萬5,059輛，不如市場預期。總產量則為43萬488輛。

CNBC報導，特斯拉第2季交車量為46萬6,140輛，產量為47萬9,700輛，意味上季交車量和產量都較前一季「倒退嚕」；特斯拉早盤下跌2.5%。

StreetAccount訪調分析師普遍預期，特斯拉上季交車量為46萬1,640輛，另一名特斯拉的獨立研究員預估，特斯拉上季交付44萬1,000輛車。

彭博資訊報導，特斯拉先前已連續四季刷新交車量紀錄，但受工廠部分停工影響，這個勢頭可能在上季止步。特斯拉在今夏關閉部分設施以進行生產線升級。馬斯克早已警告這會拖慢生產速度。再者，隨通膨繼續打擊家庭預算，消費者購買汽車這類大型物品的意願下降。

馬斯克在1月告訴投資人，特斯拉今年可能生產200萬輛車，接著在7月又說，將堅持先前180萬輛車的目標。即使產量放緩，特斯拉仍致力維持銷售量在高檔；為因應高通膨和高利率，特斯拉全年都在大降價促銷。

Robert W. Baird分析師卡羅上周告訴客戶：「原訂的工廠停工和需求因素，使華爾街對特斯拉的交車量感到不確定」。他預估特斯拉上季交車量為43.92萬輛。