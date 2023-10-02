公債高殖利率 將成常態

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

主要國家公債市場上周終於接受央行「利率將在高檔維持更久」的警告，美、德、日公債殖利率都升到年初時難以想像的水位，衝擊房貸、學貸等利率，從而影響全球經濟成長，而且這可能是新常態。

這波債市賣壓主要發生在較長天期的公債，德國10年期公債殖利率逼近3%，為2011年來首見；美國10年期公債殖利率回升到金融海嘯之前的平均水位，距5%已不遠。由於上檔壓力已被打破，現在很難確定殖利率會衝到多高。一些投資機構認為殖利率已經升過頭，但也有人認為這是新常態，殖利率將回升到央行大舉購債並扭曲債市之前的高度。

賣壓重到迫使多頭繳械。貝萊德集團董事長芬克與潘興廣場資本管理公司負責人艾克曼等投資鉅子都表示，殖利率上升趨勢可能還未結束。普萊仕9月之前原本看好美債，現在已由多轉空。

道富全球顧問公司主管杜達德表示，「過去幾個月發生的情況，基本上是市場錯估情勢。一切仍視中、長期通膨動向而定，但可以合理地認為超低殖利率格局已經翻盤」。

彭博資訊經濟學者說，債市情勢仍不利長期進駐。通膨預期升高，政府發債激增，且公債避險功能下降，都意味著債市只能搶短，不適合投資。

一些多頭仍認為公債被賣過頭，因通膨正趨穩定，經濟成長也將減緩，因此預測6個月內債市會觸底。但即使長債賣壓開始緩解，債市仍將面臨日銀貨幣政策緩步走向正常化的考驗。

債市 通膨

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