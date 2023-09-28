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Meta祖克柏親上陣 發表AI助理、會回答問題的智慧眼鏡

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
Meta執行長祖克柏27日在公司「Connect」開發者大會上，介紹新一代智慧眼鏡。 路透
Meta執行長祖克柏27日在公司「Connect」開發者大會上，介紹新一代智慧眼鏡。 路透

臉書母公司Meta Platforms執行長祖克柏周三（27日）介紹新的人工智慧（AI）產品給消費者，包括可以創造照片般真實圖像的機器人、會回答問題的智慧眼鏡，以及最新的Quest 3虛擬實境（VR）頭戴裝置。

祖克柏形容這些產品把虛構與真實世界連結起來，同時強調，Meta所要帶給市場的是的產品、服務，成本低或者是免費，能夠讓大家整合到日常生活之中。

Meta的頭戴裝置Quest是VR界的熱銷產品，公司高階主管標榜它是業界最物超所值的產品，今年夏天發表Quest 3新機，起價500美元；相較下，當時蘋果也首度發表首款頭戴裝置Vision Pro，但價格高達3,500美元。最新版的Quest混合實境頭戴裝置10月10日開始出貨；12月起可玩Xbox雲端遊戲。

祖克柏在Meta矽谷總部園區的中央庭院所做的簡報裡，提到新一代的Meta雷朋智慧眼鏡，預定10月17日起出貨，售價299美元。這款新智慧眼鏡整合了Meta AI助理，能把使用者看到的影像串流直播到臉書或Instagram之上，與前一代產品只能傳照片相比，是一大進步。

祖克柏是在Meta年度最大活動「Connect」開發者大會上，主持這些產品發表。周三的大會是新冠疫情後首次恢復實體舉辧。

祖克柏介紹Meta第一波針對消費者設計的生成式AI產品當中，有款「Meta AI」聊天機器人，它可以生成文字回應或是照片般的圖像。Meta AI也內建到智慧眼鏡產品當中，做為助理，先由美國市場開始推。預定明年會提供的軟體更新，將會令AI助理有能力辨認使用者所看到的地點和事物，也會進行語言翻譯。

Meta設立了一個平台，供開發者和一般人使用，來客製AI機器人。祖克柏表示，使用者最終將可創造出自己的數位助理，但擬先選擇部分企業用戶來試用，之後再推廣。

投資人去年不滿去年Meta亂花大筆錢在元宇宙裡，現在開始關注公司周三推出的最新硬體裝置能否彌補先前賭輸的逾400億美元。

祖克柏 眼鏡 使用者

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