油價大漲3% 布蘭特油一度突破97美元 金價失守1,900美元

國際油價周三（27日）大漲3%，創2023年以來的最高結算價，因美國原油庫存驟降加劇了對全球供應吃緊的擔憂；金價連續第三個交易日下跌，現貨黃金價格失守1,900美元價位，聯準會的鷹派立場，加上美元匯率強勁，削弱黃金的吸引力。

油價大漲3%、布蘭特原油準備上攻100美元價位

布蘭特原油11月期貨結算價上漲2.59美元，漲幅2.8%，報每桶96.55美元，盤中一度突破每桶97美元。

西德州原油11月期貨收盤上漲3.29美元，漲幅3.6%，報每桶93.68美元，盤中一度突破94美元。

政府數據顯示，上周美國原油庫存減少220萬桶，至4.163億桶，遠超路透調查分析師所預期的減少32萬桶。

數據顯示，美國原油期貨交割地俄克拉荷馬州庫欣儲油中心的原油庫存上周減少94.3萬桶，至略低於2,200萬桶，為2022年7月以來最低。

Lipow Oil Associates公司總裁Andrew Lipow說：「隨著庫欣庫存降至最低運營水平，庫存數據正在推高市場。」

由於煉油和出口需求強勁，庫欣的庫存一直在下降，接近歷史最低水準，這引發了人們對當地剩餘石油是否會降至最低運營水準以下的擔憂。

盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen說：「在做出提高產量的決定之前，全球能源市場供應將持續緊張。」

供應緊張反映在跨月價差上，近月布蘭特原油合約較次月合約溢價42.28美元，為去年10月以來最高；而美國原油近月合約較次月合約溢價2.43美元，為2022年7月以來最高。

金價下跌逾1% 連跌三日並觸及六個多月來最低

現貨黃金價格下跌1.34%，至每英兩1,875.12美元，為六個多月來最低。美國黃金期貨收低1.5%，結算價報1,890.90美元。

美國利率長期處於高點的前景推動投資人紛紛轉向避險美元，令黃金對海外買家而言更加昂貴。

美國公債殖利率維持在16年高點附近，進一步打擊投資人對不孳息黃金的興趣。

道明證券大宗商品策略師Ryan McKay表示：只要「更高、更久」的看法不變，貴金屬就會繼續承壓。」「如果通膨數據繼續走強，這將是繼續打壓黃金的另一個因素。」

聯準會青睞的通膨指標–美國個人消費支出（PCE）物價指數將於周五公布。

白銀下跌1.7%，報每英兩22.47美元，為兩周最低；白金下跌約2.2%，報883.94美元；鈀金下跌0.3%，報1,219.48美元。