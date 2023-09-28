ChatGPT對手加1 Meta推出生成式AI可產生文字圖像

社群媒體巨頭臉書母公司Meta Platforms今天在活動上，向消費者推出該公司的首款生成式人工智慧（AI）產品，包括可以產生文字回覆及逼真圖像的聊天機器人。

路透社報導，Meta執行長兼臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）為打造一個身臨其境的元宇宙（Metaverse），在這場活動上更新了他的計畫。

祖克柏介紹了該公司首款可與用戶直接互動的生成式AI產品，包括一個可以產生文字回覆和逼真圖像的聊天機器人。

他表示：「這不僅僅是要用於回答問題。這是關乎娛樂，這是關於幫助你做一些事情，與周圍的人建立聯繫。」

祖克柏展示了這款生成式AI產生的圖像，可將一隻恐龍繪成養在家裡的寵物，而且可改變他愛犬「野獸」（Beast）的狗毛風格。

他指出，這項創新的一個重要部分，是確保每個人都可使用這些科技，製造每個人都負擔得起的創新產品「非常重要」。