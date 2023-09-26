華為「突圍」對美中晶片戰有何影響？分析師：華盛頓受到了一點驚嚇

華為的這一款新手機中採用的晶片，涉及美國希望通過制裁阻止中國獲得的技術。美中之間的晶片戰因而再度升溫。

上個月，華為在推出Mate 60 Pro智能手機時，沒有公布其內裝晶片的太多細節。設在渥太華的半導體研究機構TechInsights在拆解了這款手機分析後發現，其使用的是中國國產的麒麟9000s的7納米製程晶片。製程越小，集成電路的精密度就越高，製造工藝也更複雜。此外Mate 60 Pro還具有相當於5G手機的性能。

生產麒麟9000s的中芯國際（SMIC），過去僅能生產14納米的晶片。TechInsights表示，這一處理器顯示，中國政府正在對國產晶片生態系統「打開大門」。

華盛頓受到「小驚嚇」

華為和中芯都因涉嫌安全風險受到華盛頓的制裁。作為中國最大的晶片製造商，中芯受限無法購買用於製造世界上最先進晶片的極紫外線（EUV）光刻機。荷蘭的ASML公司是全球唯一的EUV光刻機生產商。

許多人希望，在美中兩國爭奪全球半導體市場主導地位的過程中，這些限制措施能讓美國保持技術優勢。「華盛頓受到了一點驚嚇……他們認為已經禁止了一切，那中國人怎麼還能取得進步？」資訊公司歐亞集團（Eurasia Group）的分析師魯小萌在談到華為手機的5G性能時對德國之聲說。

向美國傳遞的訊息

華為新手機的亮相在一定程度上被視為中國的一個民族勝利。很多人注意到，發售新手機是在美國商務部長雷蒙多訪華期間，並將其解讀為中國顯示自己不再依賴美國的一個信號。

華盛頓也注意到了這一點。拜登政府已經啟動一項調查，以查驗是否有違反制裁的情況發生。一些共和黨議員則呼籲採取更嚴格的管制措施。

不過，對這一問題的解釋可能並非是中國公司繞過制裁獲取了尖端技術。TechInsights在去年就曾報道，中芯有可能已經通過改良過的、先進性稍遜的深紫外線（DUV）光刻機製造出7納米晶片。DUV光刻機在市場上仍可獲得。

魯小萌指出，華為最新的進展並不令人意外。「如果你的策略將華為逼入絕境，他們最終會通過創新擺脫這些限制。」

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）科技與公共政策項目的負責人劉易斯（James Lewis）也持相似的觀點。他對德國之聲表示，在晶片競爭中，美國的限制措施可以爭取到時間，但無法讓華為和其他中國公司停下腳步。

台積電應該擔心嗎？

但也有專家並不很看好這一所謂「突破」，懷疑華為能否大規模生產出先進的晶片。台灣工研院（ITRI）的產業科技國際策略發展所研究總監楊瑞臨對德國之聲表示，新技術需要可用於規模生產，而不是停留在研發階段。

他說，全球領先的晶片製造商台積電擁有一系列用於量產的專利技術，而中芯國際在這一領域還遠遠落後。

台積電有能力向全球市場供應更先進的5納米晶片。該公司已擁有最先進半導體60%以上的生產能力。

楊瑞臨認為，華為最近的成功可能是曇花一現，或許難以持續一年以上。「沒有EUV光刻技術，中芯就做不出5納米晶片。」

「冷戰式方案」

上周，美國商務部長雷蒙多表示，沒有證據表明華為有能力「大規模」生產採用先進晶片的智能手機。她補充說，華盛頓仍在繼續調查華為的生產過程。

雖然反華鷹派呼籲採取更多制裁措施，但一些專家稱，要通過滴水不漏的措施將中國排除在緊密交織的全球供應鏈之外是不可能的。「試圖阻斷晶片供應是一種相當冷戰式的方案」，劉易斯說。

他對美國政府的建議是，允許向中國出口晶片，但不要出口製造這些晶片的設備。這樣既能讓美國公司繼續保有中國市場的份額，同時小米、Oppo這樣的中國品牌又能使用廉價和高品質的西方晶片。否則中國將有「巨大的動力」建立自己的半導體生產能力。

上個月，中國宣布啟動「大基金」第三期，為國內晶片製造商提供400億美元的新基金，以減少對外國技術的依賴。

華為與蘋果爭高下？

歐亞集團的魯小萌認為，美國一直「過於聚焦於阻止競爭，而對加強自身能力關注不夠」。她說，「如果你努力讓競爭對手水平落後三代，你也會讓自己的公司落後一兩代。」

9月25日華為舉行的新品發布會上，並沒有出現此前受矚目的Mate 60 Pro，而蘋果則在兩周前推出了iPhone 15新款，引起搶購潮。在中國的網路上，對這兩個品牌的比較成了討論度很高的話題。德國之聲中文網在X平台上發起「你更看好誰」的問卷，結果顯示，超過七成的應答者表示傾向於蘋果。

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