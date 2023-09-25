越南計劃明年重啟國內最大稀土礦場 挑戰大陸霸主地位

越南計劃明年重啟最大稀土礦場，兩家參與投標的公司向路透透露，這項西方支持的計畫規模將不亞於全世界最大的稀土礦區。

澳洲礦商 Blackstone Minerals 主管 Tessa Kutscher表示，越南政府初步規劃在今年年底啟動東堡礦場幾個區塊的招標，該公司打算競標至少一個區塊的採礦權。

根據美國美國地質調查所估計，越南稀土蘊藏量高居世界第二，但很大部分尚未開發。由於中國幾乎壟斷了全球市場，低廉的價格實際上是由中國制定的，結果低價阻礙了投資意願。本月，美國總統拜登訪問河內，提升美越雙邊關係並簽署協議，將提升越南吸引投資人開發稀土的能力。

路透遍訪的12位業者主管、投資人、分析師和外國官員談到，赴越南投資目的是為了落實降低對中國的依賴，並降低供應鏈風險。有些人坦承，要打造稀土重鎮困難重重，但他們表示，即使中國仍占主導地位，越南也可以藉由此策略成為一個大有可為的參與者，同時減輕戰略上的顧慮。

Kutscher說，如果Blackstone得標，投資規模將在約1億美元左右。她也說，該公司正接洽電動車製造商VinFast和Rivian，希望簽訂固定價格的合約，一面保護供應商免受價格波動的影響，一面買家也確保供貨無虞。

不過，稀土的提煉非常複雜，中國大陸掌握了許多加工技術。Blackstone認為，東寶估計的礦藏還需要用現代方法重新評估。