微軟較勁谷歌 Bing引擎將嵌入DALL-E 3影像生成器

微軟公司今天表示，微軟會把人工智慧開發商OpenAI即將推出的DALL-E 3影像生成工具整合到公司旗下Bing搜尋引擎中，這是微軟運用人工智慧與對手谷歌競爭的最新舉措。

法新社報導，DALL-E先前兩個版本都是由OpenAI研發，它們預示了OpenAI去年底推出聊天機器人ChatGPT後，生成式人工智慧（Generative AI）引發各界的熱烈關注。

DALL-E使用機器學習技術，從自然語言描述來生成數位影像，DALL-E 3預計今年10月推出，將運用ChatGPT讓用戶更容易得到自己想要的內容。

微軟（Microsoft）今年2月已經把類似ChatGPT的生成式AI介面加入Bing，使得這項搜尋引擎增強到能就查詢內容產生對話式回應，而不只是提供網站連結。

DALL-E也免不了引發爭議，有藝術家興訟稱OpenAI違法利用他們的作品去研發相關技術。

為了讓潛在客戶安心，微軟今年9月宣布，只要用戶使用產品內建的保護措施，公司就會為使用Copilot、Bing Chat和其他AI服務的客戶支付法律賠償相關費用。

微軟在AI方面投注許多心力，特別是挹注100億美元資金在與OpenAI的合作關係上，如今試圖把相關技術整合到旗下產品來賺錢。

微軟今天也宣布，旗下同樣由OpenAI技術支援的AI助理Copilot將於11月1日推出，Copilot是整合到Microsoft 365套裝軟體和Windows 11作業系統中。

微軟的主要競爭對手谷歌（Google）於19日發表類似宣布，稱公司已將Gmail、YouTube和其他工具整合進AI聊天機器人Bard。