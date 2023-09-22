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美前財長桑默斯、兩位Fed前官員：Fed對軟著陸前景太樂觀了

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國前財長桑默斯警告，Fed的最新經濟預測太過樂觀。路透
美國前財長桑默斯警告，Fed的最新經濟預測太過樂觀。路透

美國前財長桑默斯（Lawrence Summers）警告，聯準會Fed）決策官員的最新經濟預測太過樂觀， Fed副主席科恩（Donald Kohn）、前理事華許（Kevin Warsh）也認為，Fed不太可能達成經濟軟著陸。

哈佛大學教授桑默斯21日接受彭博電視訪問時，讚揚Fed主席鮑爾放棄「前瞻指引」、並靈活因應數據和展望的作法，但他認為「Fed遠太樂觀了」，「他們更可能意外遭遇通膨上升、或（成長）疲弱」，或「甚至可能兩者都成為現實－陷入類似停滯性通膨的局面」。

他說，「大家現在有點太樂觀了，我認為Fed也陷入這種樂觀情緒」，但「先低度預測，再表現超乎預期，是個好主意」。

他列舉美國經濟正遭遇一系列風險，包括美國聯合汽車工會（UAW）罷工、經學生貸款核算調整後的財政赤字占國內生產毛額（GDP）比率接近8%、醫療保險成本看增對通膨造成壓力，還有在貸款拖欠率上升之際，消費者支出從勞動節以來出現放緩跡象，以及企業貸款和債券展延的借款成本提高。

Fed在20日調高今、明兩年的經濟成長率預期，並調降今年核心通膨率預估，還認為明年底將降至2.6%，離2%目標不遠，同時預期今年底前會再升息1碼。鮑爾在決策會後記者會上則說，軟著陸並非他的基本預期，但他也不想完全排除這個可能性。

桑默斯認為，現在Fed升息幅度高於目前預測的風險可能升高了。他強調過去一年來汽車和其他產業工會勞工贏得大幅加薪的重要性，「過去幾十年來的經濟發展，都能用勞工權利的變遷來解釋」，「我們需要保留當前多種工會發展，將對未來一段時間影響經濟運作方式的可能性」，勞工的行動可能是工資壓力的來源，使通膨議題更加複雜。

曾任Fed副主席的布魯金斯學會高級研究員科恩21日也說，他認為Fed實現經濟「完美軟著陸」的機率很低，因為Fed「將須加強抑制需求的力道，在勞動力市場造成一點疲態」，經濟「高機率」會呈現「疲軟」（softish）著陸。

華許指出，目前軟著陸的可能性低於六周前，因為美元走強、能源價格走高、長期利率上升，「這些都不利於經濟軟著陸」，「我認為沒必要升息」。

他認為，隨著投資人日益擔心美國龐大的預算赤字，以及未來通膨升高且更波動的風險，美國10年期公債殖利率將「大幅」上升。他說，近年來美國公債的一些最大買家正在撤出，包括正在減持債券的Fed，以及中國大陸和日本。

Fed 通膨 聯準會 升息

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