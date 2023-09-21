快訊

誤賣浸泡老鼠藥的毒地瓜 北市松山蔬果行女老闆致歉：絕不會再發生

哈日族好消息！美元強升使日圓走貶 匯率下探148.43再創新低

雙語大學台大首年獨得8250萬 1國立大學申請未過關

兩利多簇擁 威騰股價大漲3.9%

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
威騰電子（Western Digital）股價20日大漲。路透
威騰電子（Western Digital）股價20日大漲。路透

威騰電子（Western Digital）股價20日大漲，因分析師認為市場需求正在回溫，以及報導指出威騰正接近完成分拆NAND快閃記憶體事業。

巴隆金融周刊（Barron's）報導，威騰多個月來持續遭遇公司一分為二的壓力。威騰的事業根基為電腦硬碟，另外還有2016年以190億美元收購新帝（SanDisk）後的快閃記憶體晶片產品。今年5月，路透報導威騰和日本快閃記憶體合資夥伴鎧俠（Kioxia）的併購談判升溫，帶動威騰股價大漲。現在跡象顯示，這樁交易可望近期成案。

彭博資訊20日報導，鎧俠正與日本銀行業洽談再融資140億美元貸款，作為鎧俠可能和威騰快閃記憶體事業合併的序曲。威騰的硬碟事業不會納入這樁合併案內。

威騰將持有合併後公司的50.5%股權，其餘49.5%則由鎧俠目前的所有人持有；鎧俠56.24%股權握在貝恩資本（Capital）手上，40.64%歸東芝所有。威騰未立即回覆巴隆記者的置評請求。

瑞穗銀行（Mizuho）交易分析師克萊恩20日發布報告表示，他認為威騰的股票看來是半導體類股的「最佳作多」標的，因最近NAND快閃記憶體事業的減產行動，似乎正推升現貨市場的NAND快閃記憶體晶片價格。他透露，瑞穗的亞洲分析師收到風聲，指稱中國大陸智慧手機製造商已提高生產計畫，以回應強勁的銷售，「更棒的是，威騰正式分拆看來近了」。

他指出，威騰的NAND快閃記憶體事業虧錢程度與資本密度都很高，「基本上對威騰目前204億美元（的企業價格）來說，根本沒太多價值」。

此外，法國巴黎銀行（BNP Paribas）分析師艾可曼也調高威騰的股票評級，從「中立」上調到「優於大盤」，目標價58美元。他認為NAND快閃記憶體和近線硬碟的需求都已到谷底，「隨著策略評估應該會在未來幾個月完成，我們認為該股將攀揚」。

威騰股價20日收漲3.9%至45.65美元。

快閃 日本

延伸閱讀

WSJ：蘋果自研5G晶片沒成 iPhone「切」不開高通的內幕

華為傳突破美晶片出口管制 揭露旗下海思已具備設計能力

英特爾開發AI加速器晶片 世芯助攻

華為新機搭載7奈米晶片 美：未掌握有辦法量產7奈米證據

相關新聞

美國男跟著谷歌地圖開車… 卻直衝「早已倒塌」大橋慘送命

美國北卡羅萊納州一名男子去年跟著谷歌地圖（Google Map）導航開車，結果直衝進一座已經倒塌的大橋，隨後不幸溺水身亡...

蘋果iPhone傳原要增添股票交易功能 卻因這個原因擱置

知情人士透露，在2020年股市大漲，散戶投資人蜂擁向羅賓漢（Robinhood）等股票交易應用程式（App）時，蘋果和高...

兩利多簇擁 威騰股價大漲3.9%

威騰電子（Western Digital）股價20日大漲，因分析師認為市場需求正在回溫，以及報導指出威騰正接近完成分拆N...

亞馬遜新版語音助理Alexa 導入生成式AI

亞馬遜（Amazon）將讓最新版語音助理Alexa導入生成式人工智慧（AI），使它變得更聰明，更會交談。

WSJ：蘋果自研5G晶片沒成 iPhone「切」不開高通的內幕

華爾街日報報導，蘋果公司（Apple）上周亮相的新款iPhone手機，內部少了該公司耗費數年時間和數十億美元研發的5G基...

Fed利率決策／點狀圖為何嚇到市場？預測明年不是降4碼而只降2碼

聯準會（Fed）20日最新公布的「點狀圖」飄出濃濃「鷹味」，因為這份Fed 19官員對未來利率預測的落點顯示出兩大重點，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦