兩利多簇擁 威騰股價大漲3.9%

威騰電子（Western Digital）股價20日大漲，因分析師認為市場需求正在回溫，以及報導指出威騰正接近完成分拆NAND快閃記憶體事業。

巴隆金融周刊（Barron's）報導，威騰多個月來持續遭遇公司一分為二的壓力。威騰的事業根基為電腦硬碟，另外還有2016年以190億美元收購新帝（SanDisk）後的快閃記憶體晶片產品。今年5月，路透報導威騰和日本快閃記憶體合資夥伴鎧俠（Kioxia）的併購談判升溫，帶動威騰股價大漲。現在跡象顯示，這樁交易可望近期成案。

彭博資訊20日報導，鎧俠正與日本銀行業洽談再融資140億美元貸款，作為鎧俠可能和威騰快閃記憶體事業合併的序曲。威騰的硬碟事業不會納入這樁合併案內。

威騰將持有合併後公司的50.5%股權，其餘49.5%則由鎧俠目前的所有人持有；鎧俠56.24%股權握在貝恩資本（Capital）手上，40.64%歸東芝所有。威騰未立即回覆巴隆記者的置評請求。

瑞穗銀行（Mizuho）交易分析師克萊恩20日發布報告表示，他認為威騰的股票看來是半導體類股的「最佳作多」標的，因最近NAND快閃記憶體事業的減產行動，似乎正推升現貨市場的NAND快閃記憶體晶片價格。他透露，瑞穗的亞洲分析師收到風聲，指稱中國大陸智慧手機製造商已提高生產計畫，以回應強勁的銷售，「更棒的是，威騰正式分拆看來近了」。

他指出，威騰的NAND快閃記憶體事業虧錢程度與資本密度都很高，「基本上對威騰目前204億美元（的企業價格）來說，根本沒太多價值」。

此外，法國巴黎銀行（BNP Paribas）分析師艾可曼也調高威騰的股票評級，從「中立」上調到「優於大盤」，目標價58美元。他認為NAND快閃記憶體和近線硬碟的需求都已到谷底，「隨著策略評估應該會在未來幾個月完成，我們認為該股將攀揚」。

威騰股價20日收漲3.9%至45.65美元。