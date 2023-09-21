Fed利率決策／美國聯邦公開市場委員會9月20日會議聲明全文

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
本次Fed聲明僅就經濟和就業有次不同之處：經濟活動以「溫和」的步調擴張改成為「穩固」，就業成長「強勁」改為就業成長「緩和但仍偏強」。 路透
本次Fed聲明僅就經濟和就業有次不同之處：經濟活動以「溫和」的步調擴張改成為「穩固」，就業成長「強勁」改為就業成長「緩和但仍偏強」。 路透

以下是聯準會（Fed）周三在華盛頓發布的聯邦公開市場委員會政策聲明全文：

（粗體為本次會議紀錄更動處）

最近的指標顯示經濟活動以穩固的步調擴張。近月來就業成長緩和但仍偏強，失業率也已維持持在低點。通膨仍居高不下。

美國的銀行體系穩固且有韌性。家庭和企業的授信情勢收緊，可能影響經濟活動、招聘和通膨。這些效應的程度尚不確定。委員會仍然高度關注通膨風險。

委員會力求實現充分就業和通膨率在較長期內達到2%。為支持這些目標，委員會決定維持聯邦基金利率的目標區間在5.25%至5.5%。委員會將繼續評估額外訊息及其對貨幣政策的影響。在確定額外的政策緊縮到何種程度合適、久而久之能讓通膨率回到2%的貨幣政策立場時，委員會會考慮貨幣政策的累計緊縮、貨幣政策在影響經濟活動和通膨的滯後性，以及經濟和金融發展。此外，如之前公布的計畫所述，委員會將繼續減持美國公債、機構債和機構抵押貸款支持證券。委員會堅定致力於讓通膨回歸其2%的目標。

在評估貨幣政策的適當立場時，委員會將繼續監測後續訊息對經濟前景的影響。倘若出現可能阻礙實現委員會目標的風險，委員會準備酌予調整貨幣政策立場。委員會的評估將考慮廣泛的訊息，包括勞動市場狀況指標、通膨壓力與通膨預期指標，以及金融和國際動態。

投票贊成此次貨幣政策行動的委員為主席鮑爾，副主席威廉斯，巴爾、鮑曼、庫克、奧斯汀、古斯比，哈克，傑佛森，卡斯哈里，庫格勒（Adriana Kugler）、洛根和沃勒。

通膨 美國

延伸閱讀

國泰金調查 民眾對未來一年通膨預期降溫

聯準會利率決策前 歐股收紅

Fed利率決策出爐倒數四小時 美股道瓊早盤漲128點

台美將公布最新利率決策 蔡明興見「1現象」估此次恐按兵不動

相關新聞

還會升息一次 那指下跌1.5%

聯準會表示將維持利率不變，但暗示即將再次升息，美股聞訊回落。

全球債務 十年增百兆美元

最新數據顯示，全球債務水準在今年上半年攀抵歷史最高紀錄，在經濟產值中所占比率也在下滑兩年後重新攀升。而過去十年全球債務總...

Google新AI 可偵測基因突變

Google旗下人工智慧（AI）事業DeepMind已透過新的AI工具，偵測人體內有害的基因突變，這是AI技術在加速辨識...

迪士尼砸錢投資主題樂園

迪士尼（Disney）計劃未來十年將斥資約600億美元，擴大投資旗下主題樂園、郵輪航線等類似的事業。主題樂園、郵輪和度假...

時隔12年！美債降評 股匯債該如何布局？

國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）8月將美國債信評等自AAA調降至AA＋，這是時隔12年，再度有國際信評機構調降美國債信評等，這波美債降評會有後遺症嗎？又會對美債、美股等美元資產造成什麼影響呢？

韓將放寬碳權交易資格

彭博資訊報導，南韓將放寬參與碳權交易系統的資格，鼓勵更多人參與這個市場，並將推出期貨產品，設法提升市場流動性。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦