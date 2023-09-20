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美眾院中國委員會主席想見半導體業界 促降低對陸投資

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國眾議院中國委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher），接受媒體訪問的檔案照。 路透
美國眾議院中國委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher），接受媒體訪問的檔案照。 路透

路透引述知情人士報導，美國眾議院中國問題特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）計劃與半導體產業團體會面，表達對於美國投資中國大陸晶片產業的關切。

消息來源告訴路透，議員與美國半導體產業團體的會議原定周二舉行，但因行程衝突而延後，現在還在重新安排時間。

重量級的共和黨籍眾議員蓋拉格帶領的委員會，一直向拜登政府施壓，要求在美國科技輸往中國的問題上，採取更強硬的立場。蓋拉格希望與美國半導體產業協會（SIA）會面討論。SIA的會員包括輝達（Nvidia）、英特爾（Intel）等，這些美國半導體公司因為美國的出口限制令，在中國大陸的銷售受到影響。

據了解，蓋拉格準備對SIA說，出口到中國大陸的晶片限制令，應該更加強，讓更少的高階晶片能輸往中國大陸。他也希望促請業者減少晶片製造設備銷往中國大陸。蓋拉格也希望討論美國資金投資中國大陸晶片公司這個議題，目前英特爾、高通（Qualcomm）等美企的創投資金，有投資中國大陸的科技公司。

蓋拉格另也關心中國大陸傾全力生產成熟製程晶片，有朝一日或許會傾銷到美國，危及美國相關業者的生存。

路透採訪SIA，協會一位代表拒絕評論。

美國 半導體

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