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油價突破95美元後小幅回落 瑞銀開始獲利了結 金價持平

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透
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國際油價周二（19日）升至10個月高點後小幅回落，因投資人獲利了結，此前沙烏地阿拉伯和俄羅斯延長減產期限，帶動油價持續上漲；金價周二持平於兩周高位附近，但價格陷於窄幅區間，市場焦點轉向美國聯準會決策會議，以了解有關利率前景和經濟預測的最新線索。

油價小幅收跌

全球指標布蘭特原油11月期貨收低0.09美元，跌幅0.10%，報每桶94.34美元；盤中一度觸及每桶95.96美元，為去年11月以來最高。

西德州原油10月期貨下跌0.28美元，跌幅0.31% 報每桶91.20美元，盤中稍早曾達每桶93.74美元，也是11月以來最高。

在周二布蘭特原油價格突破每桶95美元後，投資銀行瑞銀在一份報告中表示，該行已開始獲利了結。不過，瑞銀策略師預期，未來幾個月布蘭特原油價格將在每桶90-100美元之間波動，年底目標為每桶95美元。

OPEC+成員國沙國和俄羅斯本月把聯合減產每日130萬桶的計畫延長至年底，加劇了市場對供應的擔憂。

消息人士周二告訴路透，俄羅斯政府正考慮從10月1日起至2024年6月，對所有類型的石油產品徵收每噸250美元的出口關稅，遠高於目前的收費標準，以解決燃料短缺問題。

此外，美國能源資訊局周一表示，10月美國頁岩油主要產區的石油產量將降至每日939.3萬桶，為2023年5月以來最低。這將是連續第三個月下降。

金價基本持平

現貨黃金價格持平於每英兩1,932.03美元，盤初曾觸及9月5日以來最高。美國黃金期貨結算價報每英兩1,953.70美元，基本持平。

投資者關注聯準會19、20日決策會議結束後發布的最新利率與經濟預測。近期一系列強勁的美國經濟數據緩解了市場對經濟衰退的擔憂。

芝商所的FedWatch工具顯示，交易人士預期聯準會在會議結束時維持利率不變的可能性為99%，在2024年前再次升息的可能性為35%。

Kitco高級市場分析師Jim Wyckoff表示：「預期聯準會仍將在貨幣政策上偏鷹派，因為他們希望讓通膨更接近2%的目標，這對黃金不利。」

「重要的是聯準會主席鮑爾的記者會，以及可能暗示聯準會年底前將如何行動的聲明。」

白銀下跌0.2%，至每英兩23.19美元；白金上漲1%，至每英兩942.12美元；鈀金攀升2.1%，至每英兩1,261.53美元。

聯準會 美國 油價 瑞銀 金價

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