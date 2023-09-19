美元在超級央行周首日下跌 準備金率報導提振歐元
美元下跌，投資人觀望聯準會（Fed）、英國央行、日本央行等多家央行本周決策。歐元走升，有報導說，歐洲央行將把注意力轉向銀行體系內過剩的流動性。
美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.1%至105.202，距離周四觸及的六個月高點105.43不遠。美元指數上周連續九周上漲，創下近10年來最長連漲紀錄。
歐元兌美元升值0.2%，報1.0683美元。路透報導，歐洲央行決策者正在考慮提高準備金率，以因應流動性過剩問題。
Trader X的市場分析師Michael Brown說：「即將到來的大量風險事件和央行會議抑制了市場波動性，交易者確實不想在聯邦公開市場委員會(FOMC)、英國央行、日本央行等會議之前追漲殺跌或承擔重大風險。」
美國財政部長葉倫周一表示，她沒有看到美國經濟進入衰退的跡象。美國經濟增長的韌性推動美元在最近幾周反彈，但這波漲勢可能會受到一系列數據和周三Fed決策的考驗。
聯邦基金利率期貨顯示，投資人預料Fed周三將把利率目標區間維持在5.25%-5.5%。
Fed周三會議之後，英國、瑞士、挪威和瑞典央行周四開會，日本央行周五開會。
日圓兌美元升值約0.2%，報147.62日圓，日本昨天逢敬老日假期。
投資人普遍預計日本央行周五將按兵不動，維持負0.1%的利率不變，但將密切關注日本央行總裁植田和男對政策前景的暗示，此前他的言論激起了市場對日銀即將放棄超寬鬆政策的猜測。
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