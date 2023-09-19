喊話歐美持續調升利率 末日博士：慎防停滯性通膨

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

「末日博士」羅比尼18日警告，歐洲央行（ECB）與英格蘭銀行（BOE）必須繼續升息，以躲過「停滯性通膨」的風險。美國聯準會（Fed）也可能需要再升息。他警告，如果不進一步升息，「可能會使通膨脫錨，並造成真正的停滯性膨脹」。

羅比尼接受彭博電視訪問時指出，最近油價上漲，將使整體通膨率居高不下，且任何有關放鬆貨幣政策的說法都極不成熟。ECB與BOE所面臨的窘境比Fed更為嚴重，因為歐元區與英國的物價仍持續上升，且經濟成長減緩。

他說，美國的情勢較強，經濟面的好消息預示不會發生「硬著陸」；但市場錯誤地預期Fed明年將會降息；相反的是，Fed可能需要進一步升息，而首次降息發生的時間，「或許趨近明年年中」。

他表示，「他們還無法宣告完成任務。整體通膨正在上升，油價走高，因此利率有可能再升」。

雖然他相信有必要維持高利率，但「存在金融動盪的風險，例如一年前英國的狀況，以及今年春天金融體系承受的壓力。由於利率將更高，且維持更久，我不認為我們已經擺脫困境。仍有可能發生某種程度的金融不穩定」。

通膨 升息 美國聯準會

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