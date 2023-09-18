美股盤前重點／標普將納入Airbnb和黑石 印度央行據傳進場撐盧比匯率

美股期指18日盤前在平盤附近小幅波動，投資人聚焦本周聯準會（Fed）將制定的利率決策，如今普遍預期Fed這回將暫停升息。以下為美股盤前重點。

標普500指數納入新成員

私募基金黑石集團（Blackstone）和旅宿平台Airbnb將加入標普500指數，兩檔股票在開盤前分別下跌0.1%和0.3%。記憶體晶片製造商美光（Micron）則一度上漲2.9%，此前德意志銀行將該公司的股票評級，從「持有」上調至「買進」。

搶救盧比匯率探低 傳印度央行進場拋匯

六位交易員告訴路透，隨著印度盧比距離紀錄低點僅一步之遙，印度央行可能正在通過國有銀行拋售美元。印度盧比兌美元報83.2025，低於開盤時的83.09，距離紀錄低點83.29僅一步之遙。

底特律汽車工人罷工持續，達成協議跡象渺茫

美國汽車工人聯盟（UAW）針對底特律三大汽車製造商的罷工周日進入第三天，目前還沒有立即得到解決的跡象。工會談判代表與通用汽車、福特汽車和Stellantis的代表於周日開始恢復談判。UAW主席Shawn Fain周日告訴有線電視新聞頻道MSNBC，談判進展緩慢。UAW周日恢復了與通用汽車的談判，並將於周一與Stellantis和福特進行談判。

英製造業疲弱 下修今明年產出預測

英國製造業貿易團體Make UK下調對今、明兩年製造業增長前景的預測，理由是工廠產出大幅下降以及經濟不確定性。Make UK預計，2023年產出將下降0.5%，低於其6月預測的下降0.3%，預計2024年僅增長0.5%。

另外，英國競爭暨市場管理局18日提出治理人工智慧（AI）模型的原則，包含問責、存取與透明性，盼在這個快速發展的科技中促進競爭。英相蘇納克稱英國在監管AI方面領先全球，而該國也將在11月舉行AI安全高峰會。

南韓預計今年稅收將出現創紀錄的15%缺口

最新數據顯示，今年南韓國稅收入將從此前預測的400.5兆韓元減少到341.4兆韓元，減幅為14.8%（59.1兆韓元），連續三年保持兩位數跌幅。今年1至7月的國稅收入為217.6兆韓元，已同比減少43.4兆韓元。全年近60兆韓元的「稅收缺口」將在所難免。

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