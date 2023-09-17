馬斯克降價賣特斯拉、李嘉誠7折賣預售屋 第一名為什麼帶頭打流血戰？

摘要 1.越來越多車廠加入電動車戰局，特斯拉作為市場領導者，選擇以「降價」的方式維持市占率。中國電動車龍頭比亞迪在特斯拉降價後，也展開降價行動。 2.小型電動車廠產量不高、成本也高，禁不起大型車廠的價格戰考驗，料想不久後，二三線車廠將被淘汰。 3.照理來說，主動降價通常是市場落後者才會做的事，但當領導者主動降價，就代表它想壟斷市場、要趕盡殺絕。

上週最大新聞是中國手機製造商華為，推出Mate 60 Pro等3款智慧型手機轟動世界。過去3年，華為受美國制裁，這次完全靠中國自主供應鏈、不依賴安卓作業系統，用自創的鴻蒙系統、採用中芯製造的7奈米晶片，同時還有獨一無二的衛星通訊功能。

華為的成功，無疑是蘋果的壓力。中共限制公部門使用iPhone手機，我相信未來蘋果手機有可能降價。

電動車削價競爭戰開打，市場領導者特斯拉為何也降價？

在此同時，世界電動車領導者特斯拉大幅降價。特斯拉過去獨占電動車市場，但現在有更多新興電動車廠加入，傳統車廠也紛紛跨足電動車領域，因此未來市場占有率只會下滑。

但馬斯克的厲害之處在於，他早就料到這個情形。作為市場領導者，就是要發揮別人沒有的優勢，最能發揮短期作用的就是降價，因為其他小型車廠產量不高、成本也高，禁不起價格戰。特斯拉率先降價，一定可以形成示範性效果。

果不其然，中國電動車領頭羊比亞迪，在特斯拉宣布降價後，也積極展開降價行動。中國電動車業者目前是戰國群雄的態勢，領頭羊宣布降價後，中國的三線車廠預計將被率先淘汰；目前二線車廠，如蔚來汽車、小鵬汽車、理想汽車還能撐下去。未來3年，我相信中國電動車業者會降到十家以下。

消費者在這波洗牌過程中是最大受益者，可以享有價格優惠。所以現在買車前不要太衝動，說不定買完3個月就又再降價。

李嘉誠7折預售屋完售，為何不賣原價、賺更高利潤？

另外一個降價實例出現在香港。香港房地產巨頭李嘉誠，8月以7折價格銷售家族房地產事業的預售屋，轟動全香港。李嘉誠被稱為「李超人」，總是能夠未卜先知。他在2013年時即感覺到中國政治不對，開始出脫在中國和香港的資產，前進英國。

這次他率先降價求售，是不是又感受到什麼？最近中國房地產繼恆大、碧桂園相繼出事，呈現一股崩盤格局，李嘉誠又搶在別人前面。李嘉誠的降價預售屋銷售一空，因為價格比很多二手屋還要便宜，但這種事情不是一般人做得出來的。

市場領導者照理要享有超額利潤，主動降價通常是市場落後者才會做的事情，但當領導者開始主動降價，就代表他想壟斷市場，才會採取趕盡殺絕的手段。

在未來的時代，沒有永遠的領導者，即便是領導者也要戰戰兢兢，因為隨時可能被超越；領導者享有超額利潤的空間和時間，也將越來越少。

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