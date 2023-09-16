快訊

2童目睹父母命案…被警要求夜間詢問 家屬無助：社工10分鐘就離開

3位前妻財產總和都不如他 湯姆克魯斯驚人身家曝光

回不去了! 美國汽車生產經歷3大衝擊、難返常軌

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國聯合汽車工會（UAW）15日在底特律三大車廠同步發動罷工，已影響到生產福特Bronco的工廠，幾乎確定會影響產量、推升價格。圖／美聯社
美國聯合汽車工會（UAW）15日在底特律三大車廠同步發動罷工，已影響到生產福特Bronco的工廠，幾乎確定會影響產量、推升價格。圖／美聯社

全球汽車工業歷經三年混亂，至今仍難站穩腳步。先是新冠肺炎疫情迫使車廠關閉，衍生出的供應鏈和運輸問題造成車用晶片大缺貨，衝擊汽車供應。就在一切看來快要恢復「正常」時，北美勞資爭議又引發底特律三大車廠罷工，給情況增添變數。汽車工業究竟何時才會回穩？

巴隆周刊（Barron's）報導，AutoForecast Solutions副總裁費奧拉尼指出，新冠疫情、供應震撼，以及電動車（EV）興起這三大發展，恐導致美國汽車生產永遠無法回到五年前的水準。

費奧拉尼說，庫存不足已導致供不應求，車價則隨獎勵措施到期而上漲。汽車公司獲利創新高，可能讓傳統車廠流於自滿（既然銷量減少卻賺得更飽，何必提高產量？）。但別忘了，外國公司總是能乘虛而入。底特律「三大」以前在品質上遭豐田、本田和現代超車，現在多的是新的「豐田們」和「現代們」摩拳擦掌等機會賣車給美國消費者。

他呼籲汽車公司和工會務必扮演好各自的角色，否則對人人都不利。工會力爭調薪，但期望情況馬上有戲劇化的轉變，可能發現自己到頭來陷入議價劣勢；汽車製造商若漠視勞工和汽車買家的需求，則可能遭到市場淘汰。

汽車業面臨諸多挑戰

費奧拉尼預期，整個汽車工業正面臨更多挑戰。物流在世界各地仍是個大問題，尤其是供應鏈跨越國境甚至橫越海洋者。全球化意味任何地點若發生天災或區域動盪，都可能擾亂任一地的汽車生產。這對於在美國和任一國的汽車生產都構成威脅。不幸地，這將變成「新常態」。

在抗暖化驅策下，汽車工業還遭遇百年來最巨大的轉變，亦即從「內燃機」（ICE）驅動的車轉型到電動車，進一步打亂汽車生產步調。

汽車製造商紛紛表示，迫切想徹底揮別汽油車，儘快朝全電動車轉型。股市也相信這一套，對特斯拉（Tesla）、Rivian這些「科技」公司關愛有加，遠超過對「傳統」車廠如通用（GM）和福特（Ford）的青睞。然而，電池動力車把汽油車推入歷史的時刻，還要等數十年才會來臨（如果有那麼一天的話）。政府鼓吹零碳排車，但多數民眾卻遲疑從汽油車躍進電動車，也給汽車生產正常化平添另一路障。

費奧拉尼解釋，改裝舊廠來生產電動車，短期內無法達到產能全開的程度。仍在製造ICE車輛的其餘工廠，則因工廠產能限制和供應商而受限，因為電動車的需求，早期採用者除外，比產品規劃人員預期來得疲軟。電動車需求總有一天會多得足以吸納那些產量，但目前而言，需求仍疲軟。需要調整價格和產品方能重上軌道，但這並非一蹴可幾之事，且必須熬過一段痛苦的過渡期。

因此，費奧拉尼斷言，美國汽車生產將無法回升到五年前的水準。轉型至新產品和完整的工廠，終究會發生；只是現在這種尷尬的過渡階段仍會持續一段時日。傳統車廠仍將持續生產傳統車款，因為賣那些車有利可圖；新電動車將提供更乾淨的運輸需求，儘管初期投資所費不貲。未來的「常態」將不同以往，汽車工業何時恢復「正常」，終將取決於最後的贏家和輸家是誰。

美國 疫情 底特律

延伸閱讀

壽山巖觀音寺週年慶 捐桃市消防局3組滅電動車火警利器

桃園工廠進口蛋製成液蛋產地卻標台灣 散裝蛋也未標產地流入市場

實現電動車齒輪精密加工

材料創新與測試技術並進 第三代半導體開啟應用新革命

相關新聞

通膨、利率雙升 避險基金天王呼籲：應暫時持有現金、別碰債券

在通膨率與利率雙升之際，避險基金天王達里歐表示，他目前偏好持有現金，而非債券。

經濟學人：歐洲才是烏克蘭最大支持者 援烏金額為美國近2倍

烏克蘭對俄作戰急需盟國財政和軍事援助。英國「經濟學人」日前報導，目前基輔最大的支持者其實是歐洲、而非美國。據德國智庫基爾...

台積電拖累科技股大跌 Fed何時降息？這時是持股好時機

美國股市周五大跌，台積電據報導要求晶片設備商延後交貨引發疑慮，加上美國公債殖利率持續上揚，大型科技股帶頭下殺。聯準會（F...

iPhone 15 Pro Max搶手 預購可能11月才拿到

蘋果公司（Apple）昨天開放預購，中國、日本和美國等一些國家想買新款智慧型手機iPhone 15 Pro Max的人，...

歐盟啟中國電動車反補貼調查 法國力挺

中國警告歐盟啟動中國電動車的反補貼調查可能會傷害雙方關係後，法國經濟財政部長勒麥爾今天表示，歐盟代表一個「強大」的大陸，...

李希：中國願與77國集團共築「全球南方命運共同體」

據大陸新華社，作為大陸國家主席習近平主席特別代表的中共中央政治局常委、中央紀委書記李希，在古巴哈瓦那當地時間15日，出席...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦