回不去了! 美國汽車生產經歷3大衝擊、難返常軌

全球汽車工業歷經三年混亂，至今仍難站穩腳步。先是新冠肺炎疫情迫使車廠關閉，衍生出的供應鏈和運輸問題造成車用晶片大缺貨，衝擊汽車供應。就在一切看來快要恢復「正常」時，北美勞資爭議又引發底特律三大車廠罷工，給情況增添變數。汽車工業究竟何時才會回穩？

巴隆周刊（Barron's）報導，AutoForecast Solutions副總裁費奧拉尼指出，新冠疫情、供應震撼，以及電動車（EV）興起這三大發展，恐導致美國汽車生產永遠無法回到五年前的水準。

費奧拉尼說，庫存不足已導致供不應求，車價則隨獎勵措施到期而上漲。汽車公司獲利創新高，可能讓傳統車廠流於自滿（既然銷量減少卻賺得更飽，何必提高產量？）。但別忘了，外國公司總是能乘虛而入。底特律「三大」以前在品質上遭豐田、本田和現代超車，現在多的是新的「豐田們」和「現代們」摩拳擦掌等機會賣車給美國消費者。

他呼籲汽車公司和工會務必扮演好各自的角色，否則對人人都不利。工會力爭調薪，但期望情況馬上有戲劇化的轉變，可能發現自己到頭來陷入議價劣勢；汽車製造商若漠視勞工和汽車買家的需求，則可能遭到市場淘汰。

汽車業面臨諸多挑戰

費奧拉尼預期，整個汽車工業正面臨更多挑戰。物流在世界各地仍是個大問題，尤其是供應鏈跨越國境甚至橫越海洋者。全球化意味任何地點若發生天災或區域動盪，都可能擾亂任一地的汽車生產。這對於在美國和任一國的汽車生產都構成威脅。不幸地，這將變成「新常態」。

在抗暖化驅策下，汽車工業還遭遇百年來最巨大的轉變，亦即從「內燃機」（ICE）驅動的車轉型到電動車，進一步打亂汽車生產步調。

汽車製造商紛紛表示，迫切想徹底揮別汽油車，儘快朝全電動車轉型。股市也相信這一套，對特斯拉（Tesla）、Rivian這些「科技」公司關愛有加，遠超過對「傳統」車廠如通用（GM）和福特（Ford）的青睞。然而，電池動力車把汽油車推入歷史的時刻，還要等數十年才會來臨（如果有那麼一天的話）。政府鼓吹零碳排車，但多數民眾卻遲疑從汽油車躍進電動車，也給汽車生產正常化平添另一路障。

費奧拉尼解釋，改裝舊廠來生產電動車，短期內無法達到產能全開的程度。仍在製造ICE車輛的其餘工廠，則因工廠產能限制和供應商而受限，因為電動車的需求，早期採用者除外，比產品規劃人員預期來得疲軟。電動車需求總有一天會多得足以吸納那些產量，但目前而言，需求仍疲軟。需要調整價格和產品方能重上軌道，但這並非一蹴可幾之事，且必須熬過一段痛苦的過渡期。

因此，費奧拉尼斷言，美國汽車生產將無法回升到五年前的水準。轉型至新產品和完整的工廠，終究會發生；只是現在這種尷尬的過渡階段仍會持續一段時日。傳統車廠仍將持續生產傳統車款，因為賣那些車有利可圖；新電動車將提供更乾淨的運輸需求，儘管初期投資所費不貲。未來的「常態」將不同以往，汽車工業何時恢復「正常」，終將取決於最後的贏家和輸家是誰。

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