軟銀傳有意投資OpenAI

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
消息人士透露，軟銀執行長孫正義正尋求投資AI領域標的，包括推出聊天機器人ChatGPT的OpenAI。（路透）
消息人士透露，軟銀執行長孫正義正尋求投資AI領域標的，包括推出聊天機器人ChatGPT的OpenAI。（路透）

兩位熟知軟體銀行（SoftBank）創辦人兼執行長孫正義想法的人士透露，軟銀在安謀上市後，現正擁著數百億美元資金，鎖定人工智慧（AI）領域尋找投資標的，有可能瞄準推出ChatGPT的OpenAI

英國金融時報引述兩位消息人士報導，OpenAI是軟銀多個投資選項之一，也可能與OpenAI討論更廣泛的策略合作夥伴關係。OpenAI先前已獲得微軟投資與合作。

除了OpenAI之外，軟銀也在找一些替代對象，像是OpenAI的競爭同業等。據了解，軟銀已經向總部在英國的AI晶片製造商Graphcore，提出初步的收購意向。

金融時報向相關企業查證時，軟銀表示，「我們對傳聞不予置評」。OpenAI拒絕評論。Graphcore否認他們有收到軟銀的收購提案。

分析師說，14日上市的安謀（Arm），首次公開發行股票（IPO）過程籌得將近50億美元資金，這使得軟銀資金庫的彈藥擴充至多達650億美元，金額包括了它自有的現金，再加上以仍持有安謀的90%股權做抵押，所能獲得的貸款。

孫正義在6月時就曾提到，自己是ChatGPT的「重度使用者」，並且與OpenAI的執行長奧特曼發展了密切的關係。孫正義形容奧特曼是「地表關鍵人物」，當時說他幾乎每天都會跟奧特曼講話。

軟銀旗下的行動通訊部門已經與OpenAI發展了夥伴關係，雙方合作為日本的企業用戶提供聊天機器人等生成式AI技術，該服務透過微軟的Azure運算平台，也就是目前OpenAI獨家的雲端服務供應商來提供。今年稍早，微軟據悉加碼投資OpenAI 100億美元。

孫正義現在對於AI領域懷抱更大雄心，準備砸錢的目標包括AI晶片。到目前為止，AI領域最大贏家是輝達（Nvidia），因為輝達主宰著AI晶片市場，公司今年市值突破1兆美元。軟銀2017年時曾經入股輝達，但在2019年就賣掉持股。

安謀在這次IPO巡迴說明會中，對投資人強調AI會是公司未來的成長關鍵，因為安謀要多角化經營，把營業範疇由核心的智慧手機市場，拓展到雲端運算。

分析師說，安謀比起輝達，目前在驅動ChatGPT的大語言模型（LLM）技術當中所扮演的角色，實在小很多。

OpenAI 安謀 孫正義

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