成也晶片、敗也晶片！台股Q3表現大輸南韓

半導體股上半年強彈，但此刻押注於全球半導體景氣復甦在即的展望欠佳。晶片股掛帥的台股第3季已感受到壓力，分析師認為南韓股市後市相對看俏。

彭博資訊報導，半導體景氣令人捉摸不定，未如預期呈現V型反彈。台積電8月營收年減13%，降幅比7月還深。DRAM記憶體晶片價格尚未回升。分析師對明年亞洲晶片相關公司的盈餘預測大致停滯不前。

三井住友銀行（SMBC）分析師團隊在研究報告中寫道：「半導體整體需求景況仍然嚴重，不能指望季節性復甦會像往年那麼可觀。」

第3季季迄今MSCI台股指數以美元計已重挫約4%，跌幅大於同時期MSCI亞太指數跌的0.5%，也比MSCI韓股指數下跌0.8%嚴重。

這與上半年情況大異其趣。上半年台股大漲18%，在亞洲（含日本）稱冠，也擊敗美股標普500指數。

里昂證券駐新加坡首席策略師雷德曼說：「台灣的優點是經濟體開放，以出口導向。」他指出，這使得台股走勢與美國ISM製造業新訂單等景氣指標密切連動 ，但那種關係現已「分裂」，如今台股價位反映的樂觀度已欠缺硬數據支持。

另一顧慮是地緣政治風險，台灣明年1月舉行總統大選，中國大陸可能在選前升高文攻武嚇，也給台股展望蒙上一層陰影。

自從美國繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）財報大放異彩、引爆人工智慧（AI）概念股一波凌厲漲勢以來，台股表現就凌駕半導體主要對手國南韓的股市，因為台積電在AI相關晶片技術領域具有支配地位。

但現實情況是，AI相關需求現在只占整體半導體市場一小部分，不足以彌補整體需求滑落的缺口。

許多分析師如今更看好韓股，因為科技公司所占的權重不像台股那麼大。資訊科技（IT）股占MSCI台股指數超過70%，光是台積電一檔股票就占了42%。

道富多元資產策略師Ben Luk說：「韓股指數較多元，汽車類股有美國強勁需求支持，如果中國復甦則工業股也可望受惠。現在，就大盤指數獲得的支撐而論，韓股吹的順風更強；相形之下，台股純粹是受科技股或AI驅動。」

法興分析師偏好的亞洲晶片股也從台灣轉向南韓，指出一旦半導體不景氣時期結束，三星電子這類韓股將比台股受惠更多。

晶片股掛帥的台股第3季感受壓力，相對而言，分析師較看好三星電子等南韓晶片股後市。圖／路透

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