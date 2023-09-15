聽新聞
test
0:00 / 0:00

馬斯克：台灣是中國一部分

聯合報／ 國際中心／綜合報導
社群媒體X老闆馬斯克。 美聯社
社群媒體X老闆馬斯克。 美聯社

美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克近日受訪時表示，台灣是中國的一部分，統一台灣是中國的「根本」問題。他認為對北京來說，台灣與中國的關係無異於夏威夷與美國的關係。

美國之音報導，這段採訪片段在前身為推特的社群平台Ｘ上引發熱議，專家學者紛紛批評馬斯克幫北京宣傳，罔顧台灣民眾的意志和利益，且對中國和美國的歷史都不了解。

馬斯克這段備受爭議的言論來自於播客節目All-in Podcast十二日發布的專訪中。主持人問他如何看待中國問題和美中關係時，馬斯克說他近年來多次造訪中國，並和中國多個層面的高階領導人有過不少交流，所以他「很了解中國」。

他說，在不遠的未來，中國在台海的軍事力量會遠超美國，這讓美國保護台灣變得格外困難。

馬斯克說：「如果我們從字面上理解中國政策的話，也許我們也應當這麼理解，那中國會用武力將台灣融入中國。他們就是這麼說的，如果沒有外交解決方式，那麼就會有武力解決方式。」

台灣外交部長吳釗燮在社群平台Ｘ上做出回應，指責馬斯克站在中國和俄羅斯等威權政府一邊。他說：「我希望馬斯克也能請求中共對民眾開放Ｘ，也許，他覺得封殺這個平台是好的，就像關閉星鏈服務以破壞烏克蘭對俄羅斯的反擊一樣。聽著，台灣不是中華人民共和國的一部分，更不能被售賣！」

這不是馬斯克首次公開複述北京的外交政策，特別是在台灣問題上。他去年接受英國金融時報採訪時表示，台灣問題可以通過北京將台灣設立為一個特別行政區來解決。

哈德遜研究所高級研究員海恩瑞克斯說：「馬斯克稱讚中國，卻從不鬆口批評中共和其對美國的敵對活動。現在他又扮演鼓吹中國擁有民主台灣主權的大喇叭。」

美國 北京

延伸閱讀

安珀赫德cosplay鬥陣特攻照片曝光 竟是舊愛特斯拉CEO馬斯克「愛的要求」

駁馬斯克「親中」不當言論 外交部：為利益發言不值得尊重

傳記曝馬斯克曾要前女友安柏赫德Cos《鬥陣特攻》慈悲 真「我婆慈悲」上演？

馬斯克槓蓋茲 新傳記揭祕

相關新聞

美股早盤漲逾百點！PPI、零售銷售高於預期 但Fed料將仍按兵不動

由於經濟數據高於預期、卻不致改變市場對聯準會（Fed）升息路徑的預測，加上備受期待的矽智財業者安謀（Arm）即將上市，提...

馬斯克：台灣是中國一部分

美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克近日受訪時表示，台灣是中國的一部分，統一台灣是中國的「根本」問題。他認為對北京來說，台灣...

歐洲央行打通膨 升息1碼

歐洲央行（ECB）14日決策會議決定再度提高三項主要利率各1碼，是連續第十次升息；並暗示可能是此波緊縮周期的最後一次升息...

油價漲 美8月PPI增幅高於預期

受能源成本高漲影響，美國8月生產者物價指數（PPI）增幅達到逾一年來最大，零售銷售也出現放緩跡象，但增幅仍高於市場預期。

花旗高階人事大地震

花旗集團宣布近20年來最大幅度的組織架構調整，將改組為五大部門，並裁撤原先掌管世界各地區事務的管理層、去除重疊職位，這將...

美參院財委會通過避免美台雙重課稅 主席盼數月內落實

美國聯邦參議院財政委員會14日以全票贊成通過美台雙重課稅減免，財委會主席魏登（Ron Wyden）會後表示，這顯示跨黨派...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦