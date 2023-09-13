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花旗大幅調整組織架構 傳將引發新一波裁員
花旗集團執行長范潔恩（Jane Fraser）13日宣布大幅調整組織架構，簡化為五大部門，將賦予她更多主控權，可能引發新一波裁員。
該公司聲明說，將不再設立三名區域主管這項職務，至少四名高層在這波人事整頓中會獲得新職。知情人士透露，這將引發一波裁員潮，但花旗尚未透露受影響的職員數。
花旗裁掉機構客戶、消金產品這兩個長久以來的核心營運部門，並簡化成五大部門，分別是服務、市場、投資和企業金融、美國消費者金融、及財富。這五大部門的主管將直接向范潔恩報告。
花旗股價13日早盤上漲近0.7%。
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