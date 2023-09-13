快訊

iPhone 15沒亮點？ 蘋果憑「這特質」仍是巴菲特最愛

與大直25受災戶座談 蔣萬安提3點結論：最晚20日領補助

香港羽賽／世界37擊敗「龍王」！李佳豪爆冷退東奧金牌安賽龍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花旗大幅調整組織架構 傳將引發新一波裁員

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
花旗執行長范潔恩推動組織瘦身，並計劃裁員。路透
花旗執行長范潔恩推動組織瘦身，並計劃裁員。路透

花旗集團執行長范潔恩（Jane Fraser）13日宣布大幅調整組織架構，簡化為五大部門，將賦予她更多主控權，可能引發新一波裁員

該公司聲明說，將不再設立三名區域主管這項職務，至少四名高層在這波人事整頓中會獲得新職。知情人士透露，這將引發一波裁員潮，但花旗尚未透露受影響的職員數。

花旗裁掉機構客戶、消金產品這兩個長久以來的核心營運部門，並簡化成五大部門，分別是服務、市場、投資和企業金融、美國消費者金融、及財富。這五大部門的主管將直接向范潔恩報告。

花旗股價13日早盤上漲近0.7%。

花旗 裁員

延伸閱讀

疫情期間裁1700地勤 澳洲航空公司遭認非法

Volvo將在美、加進行裁員 達成節省成本並提高效率的品牌願景

寶成（9904）裁員超過9千人…會是永久性的利空？ 專家：股價跌至27元會再進場

星展併花旗員工加班到凌晨 全金聯提出檢舉

相關新聞

「三高」發作大逆風 美股不暈倒也難

美國股市面臨「三高」會聚而成的大逆風：美元升值、美債殖利率走高，以及油價上漲。分析師認為，這些利空因素可能導致美股主要指...

CPI稍熱！美股早盤開高震盪 台積電ADR漲0.6%

美股三大指數13日早盤開高震盪，美國最新公布的通膨數據雖略高於市場預期，但並未改變投資人對聯準會（Fed）將在本月政策會...

英特爾重綻光芒 登費半過去一個月最強股

人工智慧（AI）飆股輝達（Nvidia）漲幅趨緩，英特爾（Intel）則挾著「美國製造」之勢，躍居費城半導體指數過去一個...

花旗大幅調整組織架構 傳將引發新一波裁員

花旗集團執行長范潔恩（Jane Fraser）13日宣布大幅調整組織架構，簡化為五大部門，將賦予她更多主控權，可能引發新...

歐盟執委會主席：歐元區通膨降至2% 需要一些時間

歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天表示，歐元區通膨仍居高不下，恐不會很快降至...

印度官員：特斯拉今年計劃加倍採購印度汽車零件 最多19億美元

印度政府官員表示，特斯拉正計劃今年向該國採購最多價值19億美元的汽車零件，比去年高出將近一倍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦