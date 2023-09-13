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iPhone 15沒亮點？蘋果憑「這特質」仍是巴菲特最愛

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
蘋果公司是「股神」巴菲特鍾愛的一支股票。圖／路透
蘋果公司是「股神」巴菲特鍾愛的一支股票。圖／路透

一些蘋果股票投資人可能抱怨，剛推出的iPhone 15點沒什麼好令人驚艷的。但股東若把眼光放遠、格局放大，就會明白「股神」巴菲特會何愛死了這家公司。

巴隆周刊（Barron's）報導，美國市值最高公司推出的最新一代旗艦產品看來平凡無奇——晶片加快了，相機改良了，充電線標準換新了。就連價格，整體來說，也幾乎維持不變，在美國熬過整體通膨率逼近10%的一年後，這可能顯得有些奇怪。

但蘋果投資人不該氣餒，這場沒什麼超級亮點的、平實無華的新品發表會，正能凸顯蘋果為什麼是一家「巴菲特公司」。

之所以這麼說，不是因為巴菲特持有蘋果股票——他持有大約6%的蘋果股票，是巴菲特領導波克夏58年來最大一筆投資，也是波克夏投資組合中最大的持股，但這不是重點。

之所以稱蘋果為「巴菲特公司」，是因為屬於巴菲特喜歡的那一類型公司。換句話說，在巴菲特心目中，與其說蘋果是一家金光閃閃的科技公司，倒不如說本質更像是一家保險公司——提供穩定、可預期的報酬。

關鍵在於現金流。iPhone大約只拿下15%的智慧手機市占率，手機規格在市場上既不是最頂尖，也不是最便宜。然而，iPhone擁有強大的支援生態系，讓用戶變得十分死忠。諸如Apple Pay這些服務，也讓iPhone用戶更難琵琶別抱。

此外，蘋果的利潤率高，大約25%。對一家規模如此巨大的公司而言，這數字十分駭人。利潤這麼高，勢必引來同業以更低價格搶市占的競爭壓力。但目前為止，蘋果始終防禦成功，持續成長。

也就是說，蘋果創造的價值並不局限於智慧手機，而是一整套。即使新iPhone並非驚天動地的產品，或許仍會讓巴菲特滿意。

巴菲特 波克夏 投資人 iPhone 15 蘋果 Apple

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