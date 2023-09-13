大摩估iPhone 15下半年產量9,000萬支 定價優於預期是利多

蘋果公司發表新款iPhone15系列新手機，根據路透報導，摩根士丹利12日發表的最新報告指出，蘋果新機功能升級與預期一致，不過定價和上市時間優於預期，對下半年的銷售量是利多，並預期2023年下半年iPhone 15的生產量為9,000萬支。

摩根士丹利的報告指出，iPhone 15 Pro Max的起售價格1,199美元（256GB），比市場預期價格低了100美元，這對包括鴻海（2317）、工業富聯（FII）、立訊和大立光等供應鏈都是利多。

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