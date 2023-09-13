韓國經濟日報：三星已將手機記憶晶片價格調漲10-20％
韓國經濟日報引述業界消息報導，三星電子已調漲主要智慧手機製造商的DRAM和NAND快閃記憶體晶片報價，漲幅10-20％。
主要智慧手機製造商包括小米、Oppo和Google。
三星電子預料，第4季開始記憶晶片市場可能供不應求。
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