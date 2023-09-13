韓國經濟日報：三星已將手機記憶晶片價格調漲10-20％

iPhone 15 與 iPhone 15 Plus如傳聞一樣，使用iPhone 14 Pro系列的A16晶片，不僅全面換上「動態島」，顏色也走淡色系路線，共有粉紅色、黃色、綠色、藍色和黑色5色可供選擇。

2023-09-13 07:23