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什麼樣的國家一年GDP可成長38%？

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
拜石油業空前的擴張所賜，拉美國家蓋亞那今年實質國內生產毛額（GDP）預料將勁增38%，表現傲視全球。 美聯社
拜石油業空前的擴張所賜，拉美國家蓋亞那今年實質國內生產毛額（GDP）預料將勁增38%，表現傲視全球。 美聯社

國際貨幣基金（IMF）11日公布，拜石油業空前的擴張所賜，拉美國家蓋亞那今年實質國內生產毛額（GDP）預料將勁增38%，繼去年創世界最高成長率紀錄62%後，預料今年仍將傲視全球。

蓋亞那近年來發現幾處大型離岸油田，IMF預估，該國三座新油田將在2024~2027年間陸續啟用，有助加速石油產出；第六座油田估2028年上半年啟用。

IMF在聲明中說：「蓋亞那的中期成長展望比以往都更亮眼。該國經濟持續快速擴張，須歸功於政府的現代化計畫奏效，包括石油業空前的擴張。」根據IMF，在蓋亞那能源業蓬勃發展之際，非石油部門也迅速擴張，該國今年上半年的非石油業實質GDP成長率超過12%。

IMF還說，蓋亞那石油與營建業的強勁成長，也支撐服務業和供應部門的成長，農業和礦業的表現也不俗。

在2015年，油氣巨擘埃克森美孚（Exxon Mobil）首度在蓋亞那外海開採大量原油蘊藏，這使蓋亞那過去五年的經濟規模擴張三倍，且這波快速的成長預料會維持一段時間。

蓋亞那坐擁龐大的石油蘊藏，有些分析師甚至推估，蓋亞那已取代中東的科威特，成為人均GDP最高的產油國。

蓋亞那 IMF 成長率

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